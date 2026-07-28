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સાવલી-આણંદ રૂટ પર બસોની અછતથી વિદ્યાર્થીઓ આક્રોશ: સરકારી બસો રોકીને વિરોધ

સાવલીથી આણંદ જતા રૂટ પર બસોની અછત અને અનિયમિત સેવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સાવલી-આણંદ રૂટ પર બસોની અછતથી વિદ્યાર્થીઓ આક્રોશ: સરકારી બસો રોકીને વિરોધ
સાવલી-આણંદ રૂટ પર બસોની અછતથી વિદ્યાર્થીઓ આક્રોશ: સરકારી બસો રોકીને વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 5:55 PM IST

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વડોદરા: વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકાના સાંકરદા ગામે એસ.ટી. બસોની અછત અને અનિયમિત સેવાથી કંટાળેલા વિદ્યાર્થીઓએ સરકારી બસો રોકીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

સાવલીથી આણંદ જતા રૂટ પર બસોની અછત અને અનિયમિત સેવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ સમસ્યા લાંબા સમયથી ચાલી આવતી હોવાનું વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ કાયમી ઉકેલ ન આવતા વિદ્યાર્થીઓ આખરે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા.

વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે 52 બેઠકોની ક્ષમતાવાળી બસમાં અંદાજે 120 વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય મુસાફરોને મુસાફરી કરવી પડે છે. આ કારણે વિદ્યાર્થીઓને ઊભા રહીને જોખમી રીતે પ્રવાસ કરવાની ફરજ પડે છે. કોલેજ અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આવન-જાવન કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સ્થિતિ અત્યંત મુશ્કેલીભરી બની ગઈ છે.

સાવલી-આણંદ રૂટ પર બસોની અછતથી વિદ્યાર્થીઓ આક્રોશ: સરકારી બસો રોકીને વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓના આક્ષેપ અનુસાર, સાવલી-આણંદ રૂટ પર વધુ બસો ફાળવવા માટે વારંવાર એસ.ટી. વિભાગ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદાર અને ભાદરવા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય આકાશસિંહ પરમારે પણ આ મુદ્દે એસ.ટી. વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને અવગત કર્યા હતા. તેમ છતાં સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો ન થતાં વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો.

વિરોધ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ કેટલીક બસોને અટકાવીને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં ભાદરવા પોલીસ અને સાવલી એસ.ટી. ડેપોના મેનેજર સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ડેપો મેનેજરે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી અને સમસ્યાના નિરાકરણ માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરવાની ખાતરી આપી હતી.

વિદ્યાર્થીઓએ માંગ કરી છે કે સાવલી-આણંદ રૂટ પર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની બસો ફાળવવામાં આવે અને નિયમિત તેમજ સમયસર બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, જેથી તેઓ સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક મુસાફરી કરી શકે.

TAGGED:

SAVLI ANAND ROUTE
STAGED PROTEST BY STOPPING BUSES
BUS SHORTAGE ON SAVLI ANAND ROUTE
STOPPING BUSES
STUDENTS UPSET OVER BUS SHORTAGE

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