વડિયાની કોલેજમાં અધ્યાપકોની ઘટને લઈને વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો, પ્રિન્સિપાલ સામે ગંભીર આક્ષેપ

વડિયાની કોલેજમાં અધ્યાપકની ઘટ હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને કોલેજના પ્રિન્સિપાલ વચ્ચે વિવાદ થયો હતો.

વડિયાની કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ
વડિયાની કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 2:16 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 3:09 PM IST

અમરેલી : સરકારી આર્ટસ, કોમર્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, વડિયામાં વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરીક્ષાને આડે હવે માત્ર એક મહિના જેટલો સમય બાકી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસને લઈ ભારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

વડિયાની કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ

છ મહિનાથી શરૂ થયેલી વડિયાની સરકારી આર્ટસ, કોમર્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ એડમિશન લીધું છે, પરંતુ કોલેજમાં પૂરતા અધ્યાપકો ન હોવાને કારણે નિયમિત અભ્યાસ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો હોવાનો વિદ્યાર્થીઓનો આક્ષેપ છે. અધ્યાપકોની ગંભીર ઘટ અને પ્રિન્સિપાલની મનમાની કામગીરી સામે વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.

અધ્યાપકોની ઘટને લઈને વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા અને માંગ : અપૂરતી વ્યવસ્થા અને શૈક્ષણિક અનિશ્ચિતતાને કારણે પોતાનું ભાવિ ભવિષ્ય બગડતું હોવાનો ભય વ્યક્ત કરતા વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજમાં તમામ રેગ્યુલર અધ્યાપકોની તાત્કાલિક નિમણૂક કરવામાં આવે તેમજ હાલના પ્રિન્સિપાલની બદલી કરવામાં આવે તેવી જોરદાર માંગ ઉઠાવી છે.

કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સામે ગંભીર આક્ષેપ : વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રિન્સિપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા તેમના સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવતું હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે. કોલેજમાં અધ્યાપકોની ઘટના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને કોલેજના પ્રિન્સિપાલ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી, જોકે બાદમાં મામલો થાળે પડી જવા પામ્યો હતો.

આચાર્યએ મૌન જાળવી રાખ્યું...

આ ઘટનાની જાણ થતાં મીડિયા દ્વારા પ્રિન્સિપાલને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પ્રિન્સિપાલ કોઈપણ પ્રકારની માહિતી આપવા તૈયાર ન થતા મૌન જાળવી રાખ્યું હતું. જોકે, આચાર્યએ જણાવ્યું કે, કોલેજમાં સ્ટાફની નિમણુંકના ઓર્ડર થયેલ છે. સરકારી આદેશ અનુસાર કાર્યવાહી થઈ જશે.

Last Updated : December 19, 2025 at 3:09 PM IST

