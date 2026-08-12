ભાવનગરની સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીઓ વિફરી, ભોજન, પાણી સહિત સલામતીની સમસ્યાને લઈને મચાવ્યો અડધી રાતે હોબાળો
ભાવનગરની સમરસ હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓએ હોસ્ટેલમાં મળતું ભોજન, પાણી અને સુરક્ષાને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને અડધી રાતે હોસ્ટેલના પટાગણમાં હોબાળો મચાવ્યો.
Published : August 12, 2026 at 12:46 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આવેલી સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ગત મોડી રાત્રે વિદ્યાર્થિનીઓએ હોસ્ટેલના પટાંગણમાં બેસીને હોબાળો મચાવ્યો હતો. ત્યારે મોડી રાત્રે સમાજ કલ્યાણ નાયબ નિયામક આવીને વિદ્યાર્થિનીઓની સમસ્યાઓને સાંભળી હતી.
આ દરમિયાન વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા હોસ્ટેલમાં મળતી સુવિધાને લઈને ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતાં. આ ઉપરાંત હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીઓની સુરક્ષાને લઈને પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. વિદ્યાર્થિનીઓના હંગામાના કારણે પોલીસને બોલાવવાની ફરજ ઉભી થઈ હતી.
સમરસ હોસ્ટેલમાં વિધાર્થિનીઓને હોબાળો
યુનિવર્સિટી નજીક આવેલી સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીઓએ પટાંગણમાં એક સાથે બેસીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હોસ્ટેલની વિદ્યાર્થિની રાજેશ્વરીબા ગોહીલે જણાવ્યું હતું કે, હું સમરસ હોસ્ટેલના ત્રીજા માળે રહું છું, મારે પાણી ભરવા માટે આઠમા માળે જવું પડે છે, અને તે પાણી પણ લીલવાળું આવે છે. અમારી એક બહેન છે જેનો રિપોર્ટ કરાવીને હમણાં આવ્યા તેને ટાઈફોડ થયો છે. ડોક્ટરે કહ્યું છે કે, તમારા હોસ્ટેલનું પાણી ખરાબ છે.
અમારો પ્રશ્ન હતો એટલે ગાંધીનગર રજુઆત કરી તો અહીંયા આ લોકોએ અમને સમૂહમાં માફી પત્ર લખાવ્યા. અમારો પ્રશ્ન એ છે કે સાળંગપુર, બગદાણા હજારો લોકો જમે છે અને પાણી પીવે છે એ લોકોને કશું કેમ થતું નથી અને અહીંયા કેમ આવું થાય છે ?
હોસ્ટેલમાં અપાતા ભોજનની ગુણવત્તા પર ઉઠાવ્યા સવાલ
સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં થયેલા વિદ્યાર્થિનીઓ હોબાળાના પગલે એબીપી વિદ્યાર્થી સંગઠનની પ્રમુખ દિપીકા કછોડ પણ આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમણે વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે વાત કરી હતી, ત્યાર બાદ તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થિનીઓનો આક્ષેપ છે કે, ભોજનમાં જીવાત અને કીડા નીકળે છે, સિગરેટના ઠુઠા નીકળે છે તેમજ અહીંયા વ્યક્તિગત બહેનોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે. બહેનોને ધમકીઓ અપાઈ છે અને સામાન પેક કરીને ઘરે જવાનું કહેવામાં આવે છે. ઘરે કોઈ ઇમરજન્સી કે કામ માટે જવાનું હોય તો રજા આપતા નથી. અહીં સંચાલક બહેનોને સારું ભોજન અપાઈ છે, જ્યારે છાત્રાઓને અલગ ભોજન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
હોસ્ટેલ બહાર પુરૂષો કઢંગી હાલતમાં ઉભા રહે છે
હોસ્ટેલના પટાંગણમાં બેસેલી વધુ એક વિદ્યાર્થિની દિશા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, હોસ્ટેલ બહાર કેટલાક પુરુષો કઢંગી હાલતમાં ઉભા રહે છે, અમારે કોને કહેવાનું ? અહીંયા કેબીનો બનાવી છે, અમને હેરાન કરે છે ? અમે કહેવા જાય તો અમને કહે છે આ અમારામાં નથી આવતું. તો અમારે કોને કહેવાનું ? ત્યાં સીસીટીવી મુકાવો.
અમે પૈસાવાળા હોય તો શા માટે અહીંયા રહીએ
કૃપા ગોહિલના નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલા સાત દિવસે રજા આપવામાં આવતી હતી, હવે ત્રણ દિવસની રજા આપવામાં આવે છે, ઘરે ઇમરજન્સી હોય તો અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે, સાત દિવસ પૂરા થાય એટલે આવી જાવ. અમે શું ધક્કો ખાઈએ અમે પૈસાવાળા હોય તો શા માટે અહીંયા રહીએ. ભોજનમાં પણ કીડા નીકળે છે.
અધિકારીએ માંગ્યો બે દિવસનો સમય
સમરસ હોસ્ટેલમાં થયેલા વિરોધ અને હોબાળાને પગલે નાયબ સમાજ કલ્યાણ નિયામક એમ.એન.ગામીતે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થિનીઓના પ્રશ્નો છે, અમે સાંભળ્યા છે અને અમે બે દિવસ માંગ્યા છે. પાણીને લઈને કામગીરી ચાલી રહી છે, કેટલીક વિંગમાં પાણી આવતું નથી જેથી સમસ્યા છે. ભોજન સહિત અન્ય મુદ્દાઓને લઈને બે દિવસમાં સમગ્ર સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.
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