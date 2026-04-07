થરાદ: કસ્તુરબા ગાંધી વિદ્યાલયમાં ગૃહમાતાની બદલીની માંગ સાથે વિદ્યાર્થિનીઓના ધરણા, શિક્ષણ વિભાગ દોડતું થયું
થરાદમાં કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયમાં ગૃહ માતાની બદલી મુદ્દે છાત્રાઓએ પ્લે કાર્ડ સાથે મુખ્ય ગેટ આગળ ધરણાં ઉપર બેસી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : April 7, 2026 at 9:31 AM IST
થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લાના થરાદમાં કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયમાં ગૃહ માતાની બદલી મુદ્દે છાત્રાઓએ પ્લે કાર્ડ સાથે મુખ્ય ગેટ આગળ ધરણાં ઉપર બેસી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હોસ્ટેલની છાત્રાઓએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે પુનઃ બદલી થઈને આવી રહેલા ગૃહ માતા તેમને માનસિક ત્રાસ આપે છે. આ ગૃહ માતાની બદલી આ હોસ્ટેલમાં ન થવી જોઈએ જ્યાં સુધી અમારી માંગ સ્વીકારમાં નહી આવે ત્યાં સુધી અમારી હડતાળ ચાલુ રહેશે. જોકે ભારે હોબાળા બાદ શિક્ષણ વિભાગ દોડતુ થયું હતુ.
ગૃહમાતા માનસિક ત્રાસ આપી ઘરકામ કરાવે છે- વિદ્યાર્થિનીઓનો આરોપ
થરાદ ખાતે આવેલ કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિધાલયના હોસ્ટેલની છાત્રાઓએ હોસ્ટેલમાં બદલી કરીને પુનઃ આવી રહેલા ગૃહમાતા આશાબેન સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. અગાઉ આજ હોસ્ટેલમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલા ગૃહમાતા આશાબેનની જોહુકમી અને કનડગતથી છાત્રાઓ કંટાળી ચૂકી હતી. જે બાદ હાલ હોસ્ટેલમાં સોનલબેન કરીને ગૃહમાતા છે જે તેમને ખૂબ પ્રેમ આપે છે પરંતુ તાજેતરમાં તંત્રએ સોનલબેનની બદલી કરી દીધી છે અને ફરી ગૃહમાતા તરીકે આશાબેનને મૂકવામાં આવતા આજે છાત્રાઓ પ્લે કાર્ડ સાથે ગેટ આગળ જ બેસી જઈ ને ભારે સુત્રોચ્ચાર સાથે આશાબેનની બદલી રદ કરવાની માંગ કરી હતી.
થરાદની કસ્તુરબા ગાંધી હોસ્ટેલ રહી અભ્યાસ કરતી દીકરીઓ પુસ્તકો છોડીને આજે ન્યાયની માંગ સાથે ધરણા પર બેઠી હતી. જોકે આ સમગ્ર વિવાદ હોસ્ટેલના ગૃહમાતા આશાબેનના કારણે ઊભો થયો હતો.વિદ્યાર્થિનીઓનો ગંભીર આક્ષેપ છે કે ગૃહમાતા આશાબેન જેઓ અગાઉ અહીંયા ફરજ પર હતા ત્યારે તેમની પાસે ઘરનું અંગત કામ કરાવતા હતા અને હોસ્ટેલમાં સાફ-સફાઈના નામે માનસિક હેરાનગતિ કરતા હતા.
અગાઉ પણ ગૃહમાતા આશાબેન વિરૂદ્ધ ફરિયાદ ઉઠી હતી
મહત્ત્વનું છે કે, આ વિવાદ નવો નથી. અગાઉ પણ આશાબેન વિરુદ્ધ ફરિયાદો ઉઠતા તેમની બદલી કરી દેવામાં આવી હતી પરંતુ તંત્ર દ્વારા આજ હોસ્ટેલમાં પરત ગૃહમાતા તરીકે મુકવામાં આવતા વિદ્યાર્થીનીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. વિદ્યાર્થિનીઓએ કહ્યું કે અમે અહીં ભણવા આવ્યા છીએ, કોઈના ઘરકામ કરવા નથી આવ્યા. આશાબેન અમને સતત હેરાન કરે છે. અમારી એક જ માંગ છે કે આશાબેન ગૃહમાતા તરીકે અહીં ન આવવા જોઈએ તેમની બદલી રદ કરી તાત્કાલિક હટાવો. એમના બદલે ગમે તે બીજા ગૃહમાતા મૂકો, પણ આશાબેન અમને મંજૂર નથી. એટલું જ નહી જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે હડતાલ ચાલુ રાખીશું. અમે આ બાબતે અનેકવાર રજૂઆત કરી છે પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરાતી નથી કે કોઈ અમારૂં સાંભળતું નથી.
વિદ્યાર્થિનીઓના વાલીએ જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થિનીઓની જે માંગ છે એ વ્યાજબી છે. આશાબેન દ્વારા જે રીતે દીકરીઓને પરેશાન કરવામાં આવે છે તે ચલાવી લેવાય નહીં. અમારી સરકારને અને તંત્રને નમ્ર વિનંતી છે કે ગમે તે બીજી કોઈ બહેનને ગૃહમાતા તરીકે મૂકો, પણ આશાબેન અમને સ્વીકાર્ય નથી. જો અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય તો અમે દીકરીઓને હોસ્ટેલમાંથી લઈ જઈશું પણ અન્યાય સહન નહીં કરીએ.
...અને અંતે હડતાળ સમેટાઇ
છાત્રાઓના ભારે વિવાદ બાદ નાયબ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કે.કે.પટેલ કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા અને તેમને વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે વાતચીત કરી સમગ્ર મામલો જાણવાનો પ્રયાસ કરી સમજાવટનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, વિદ્યાર્થિનીઓ પોતાની માંગ ઉપર અડગ રહી હતી અને તેમને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આશાબેનની બદલી રદ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ અહીંયાથી ઉઠશે નહીં. આખરે તંત્રએ ગૃહમાતા આશાબેનની બદલી રદ કરી છાત્રાઓને સમજાવતા મામલો થાળે પડ્યો હતો અને છાત્રાઓએ પોતાની હડતાળ સમેટી લીધી હતી.
આ પણ વાંચો: