સુવિધાનો અભાવ છતાં મનોબળ મજબૂત; વિરસોડા ગામના ખેતરમાંથી પાક્યા 138 મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓ
નિયમિત પ્રેક્ટિસ અને યોગ્ય માર્ગદર્શનના પરિણામે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી શાળા ‘સ્કૂલ ગેમ્સ ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયા’ હેઠળ તાલુકા કક્ષાએ સતત પ્રથમ સ્થાને વિજેતા બની રહી છે.
Published : August 11, 2026 at 9:51 PM IST
મહેસાણા: રમતગમતમાં સફળતા મેળવવા માટે અદ્યતન મેદાન અને મોંઘી સુવિધાઓ જ જરૂરી નથી. જો મનોબળ અને સખત મહેનત હોય તો એક સામાન્ય ખેતર પણ ઓલિમ્પિક કક્ષાનું મેદાન બની શકે છે. મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા તાલુકાની વિરસોડા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોએ આ વાતને સાર્થક કરી બતાવી છે. શાળામાં રમતગમત માટે મેદાનની કોઈ જ સુવિધા નહોતી, છતાં ખેતરમાં દોડીને આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં 138 જેટલા મેડલ પોતાના નામે કર્યા છે.
ખેતરમાંથી મેદાન સુધીની સફર
શાળાના આચાર્ય હસમુખભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે નવીન શાળા બની રહી હતી ત્યારે મેદાનની કોઈ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ ન હતી. પરંતુ બાળકોમાં રહેલી રમત પ્રત્યેની સુષુપ્ત શક્તિઓને બહાર લાવવા માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મની જરૂર હતી. આથી ગામના લોકો અને ખેડૂતોનો સહયોગ લેવામાં આવ્યો. ગામના બે અલગ-અલગ ખેતરોમાં માટીનું લેવલિંગ કરીને એક સુંદર મેદાન તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ જ ખેતરમાં શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકોએ બાળકોને દોડ, ઊંચી કૂદ, લાંબી કૂદ અને ગોળા ફેંક જેવી એથ્લેટિક્સ રમતોની સઘન તાલીમ આપવાની શરૂઆત કરી.
વિદ્યાર્થીઓનો અદમ્ય ઉત્સાહ અને સંઘર્ષ
શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ અને રમત પ્રત્યેનું ઝનૂન જોવા જેવું છે. ધોરણ ૮માં અભ્યાસ કરતા નૈતિક ઝાલાએ પોતાની રમતની સફર વર્ણવતાં જણાવ્યું કે તે વડોદરા અને નડિયાદ ખાતે વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા ગયો હતો અને ત્યાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો હતો. નૈતિક લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ અને 100 મીટરની દોડમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરે છે. તેના મતે, આ સફળતા માટે તેણે બાવાજી અને કાળુભાઈ શર્માના ખેતરમાં અથાક પ્રેક્ટિસ કરી હતી.
ધોરણ 8ની અન્ય એક વિદ્યાર્થિની રાધિકા ઝાલાએ પણ બેટરી ટેસ્ટમાં ભાગ લઈ પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. શાળામાં પૂરતી સગવડ ન હોવા છતાં તે કાળુજી અને મહારાજના ખેતરમાં રમવા જતી હતી અને ત્યાં 600 મીટર દોડ તથા લાંબી કૂદની પ્રેક્ટિસ કરતી હતી.
નાનકડા વિશાલ રાવળ, જે ધોરણ 7માં ભણે છે, તેણે પણ પોતાના જુસ્સાની વાત રજૂ કરી હતી. વિશાલ રોજ સવારે 5 વાગ્યે વહેલા ઉઠીને કાળુભા અને મહારાજના ખેતરમાં પ્રેક્ટિસ કરવા માટે પહોંચી જાય છે. વિશાલને 100 મીટર દોડમાં ભારે રસ છે અને તે ભવિષ્યમાં પણ આ જ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માંગે છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરની સિદ્ધિઓ અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ
નિયમિત પ્રેક્ટિસ અને યોગ્ય માર્ગદર્શનના પરિણામે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ શાળા ‘સ્કૂલ ગેમ્સ ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયા’ હેઠળ તાલુકા કક્ષાએ સતત પ્રથમ સ્થાને વિજેતા બની રહી છે. 2023થી 2026ના સમયગાળા દરમિયાન તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં બાળકોએ ૫૬ સુવર્ણ, 40 રજત અને 42 કાંસ્ય મેડલો મળીને કુલ 138 મેડલો જીત્યા છે. બાળકોએ 30થી 600 મીટર સુધીની દોડ, બ્રોડ જમ્પ, ચક્રફેંક અને વિઘ્ન દોડમાં મેડલોનો વરસાદ કર્યો છે.
શાળાની પૂર્વ વિદ્યાર્થિની જયશ્રીબા ઝાલાએ ફૂટબોલમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ગુજરાત ફૂટબોલ ફેડરેશન દ્વારા તેને ‘બેસ્ટ પ્લેયર ઑફ ધ યર’નો પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ પણ એનાયત થયો છે. આ ઉપરાંત કિરણબેન ઠાકોરે 400 મીટર દોડમાં અને ગુંજનબેન ઠાકોરે લાંબી કૂદમાં રાજ્ય કક્ષાએ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
રમતગમતની આ પ્રવૃત્તિઓએ બાળકોમાં શિસ્ત અને નિયમિતતાનો સંચાર કર્યો છે, જેની હકારાત્મક અસર તેમના શૈક્ષણિક પરિણામો પર સ્પષ્ટ દેખાય છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 32 જેટલા બાળકો CET પરીક્ષામાં અને 22 બાળકો જ્ઞાનસાધના પરીક્ષામાં મેરિટમાં સ્થાન પામ્યા છે. ખેતરમાંથી શરૂ થયેલી આ મહેનત આજે વિરસોડાના બાળકો માટે સફળતાની સાચી દોડ બની ગઈ છે.