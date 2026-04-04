થરાદની ચારડા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકોની વિદાય વેળાએ ભાવુક દ્રશ્યો, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોના આંસુ રોકાયા નહીં

દાયકાઓ સુધી પ્રેમ અને શિક્ષણ આપનારા શિક્ષકોની વિદાય વેળાએ વિદ્યાર્થીઓ ભેટીને રડ્યા, શિક્ષકો પણ ભાવુક બન્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 1:09 PM IST

થરાદ: ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ હંમેશા લાગણીના તાંતણે બંધાયેલો રહે છે. આવો જ એક લાગણીસભર અને ભાવુક પ્રસંગ થરાદ તાલુકાના ચારડા પ્રાથમિક શાળામાં સામે આવ્યો છે. અહીં છેલ્લા 10 થી 15 વર્ષથી સેવા આપનારા 2 શિક્ષકોની વિદાય વેળાએ વિદ્યાર્થીઓ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડ્યા, અને શિક્ષકો પણ પોતાના આંસુ રોકી ન શક્યા. આ દૃશ્યો જોઈ ગામલોકોની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ.

ચારડા પ્રાથમિક શાળામાં 15 વર્ષથી શિક્ષક તરીકે સેવા આપનારા જીગ્નેશભાઈ વણઝારા અને છેલ્લા 10 વર્ષથી સેવા આપનારી શિક્ષિકા ગીતાબેન ચૌધરીની બદલી થતાં વિદાય સમયે આખો પ્રસંગ ખૂબ જ ભાવુક બની ગયો. વિદાય વેળાએ બાળકોએ શિક્ષકોને ભેટીને રડતા કહ્યું, "અમને છોડીને ન જાવ." બાળકોના રડતા જોઈ શિક્ષકોએ તેમના માથા પર હાથ ફેરવી તેમને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બાળકોએ રડવાનું બંધ ન કરતા ખુદ શિક્ષકો પણ રડવા લાગ્યા.

શાળામાં વર્ષો સુધી જે બાળકોને પોતાના સંતાન સમજીને ભણાવવામાં આવ્યા, તે વિદ્યાર્થીઓને છોડીને જવાનું મન શિક્ષકોને પણ નહોતું. આ શિક્ષકોએ માત્ર શિક્ષણ જ નહીં, પરંતુ બાળકોને જીવનમાં આવનારા સારા-નરસાના પાઠ પણ ભણાવીને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રેરણા આપી હતી.

શિક્ષક પણ ભાવુક થયા
કહેવાય છે કે ક્યારેક એવા શિક્ષકો મળતા હોય છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે જીવનનો આધાર બની જતા હોય છે. માતા-પિતા પછી શિક્ષક જ વિદ્યાર્થીને જીવનની દિશા બતાવનાર સાચો માર્ગદર્શક હોય છે. આજે ભલે શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ વધ્યું હોય, પરંતુ હજુ પણ એવા ઘણા શિક્ષકો છે જે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને સંતાનની જેમ ભણાવે છે અને માત્ર શિક્ષણ જ નહીં, પણ પ્રેમની એવી હૂંફ આપે છે જેથી જિંદગીભર શિષ્યો ગુરુને ક્યારેય ભૂલતા નથી.

ચારડા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓએ આવા પવિત્ર સંબંધનું જીવંત અને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ લાગણીસભર દૃશ્યો સાબિત કરે છે કે સાચો ગુરુ-શિષ્ય સંબંધ ક્યારેય તબદિલી કે સમયથી બંધાયેલો નથી હોતો.

