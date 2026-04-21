અમદાવાદની વધુ એક સ્કૂલમાં હિંસા: એક વિદ્યાર્થીએ બીજાની આંખમાં પરિકર માર્યું, પોલીસ-શિક્ષણ તંત્ર એક્શનમાં
ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલા ઝગડામાં એક વિદ્યાર્થી પર પરિકરથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેની આંખમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે
Published : April 21, 2026 at 6:38 PM IST
અમદાવાદ: ઇસનપુર વિસ્તારમાં આવેલી એક પબ્લિક સ્કૂલમાં 20 તારીખે ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલા ઝગડામાં એક વિદ્યાર્થી પર પરિકરથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેની આંખમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ થયેલી આ બોલાચાલી થોડી જ વારમાં ઝપાઝપીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી અને ઘટનાએ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. ઈજા ગંભીર હોવાથી વિદ્યાર્થીની આંખની સર્જરી કરવી પડી હતી. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરે છે.
આંખના નિષ્ણાત ડો. નિલેશ પારસિકરે જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીની આંખની કીકીને ગંભીર ઈજા થતાં તાત્કાલિક સર્જરી કરવી પડી હતી. ડોક્ટર મુજબ, ઈજાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લેતા ભવિષ્યમાં દ્રષ્ટિ પર અસર થવાની શક્યતા છે. ઘટના સોમવાર સવારે લગભગ 10:30 વાગ્યે બની હોવા છતાં, પીડિત વિદ્યાર્થીને યોગ્ય સારવાર બપોરે 3 વાગ્યા પછી મળી હતી. આ વિલંબને લઈને વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે શાળા પ્રશાસને ઘટના સમયે પૂરતી સંવેદનશીલતા દાખવી નહોતી.
વિદ્યાર્થીની માતા હિના શેખે જણાવ્યું કે, 'મારું બાળક માત્ર તેના મિત્રને બોલાવવા ગયું હતું, ત્યારે બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલા ઝગડામાં તેના પર અચાનક હુમલો થયો. સ્કૂલ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. હું પહોંચ્યા બાદ જ બાળકને પહેલા નજીકની હોસ્પિટલ, પછી એલ.જી. હોસ્પિટલ અને અંતે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આંખની સારવાર માટે લઈ જવું પડ્યું.'
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, “અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં ફેરવાતા સારવારમાં વિલંબ થયો અને અંતે રાત્રે ઓપરેશન કરવું પડ્યું. હાલ મારા બાળકની દ્રષ્ટિ પર ખતરો છે. અમને ન્યાય જોઈએ. પરિવારજનોનો વધુ એક આક્ષેપ છે કે, સારવાર કરતાં પહેલા પોલીસ ફરિયાદની પ્રક્રિયા પર વધુ ભાર મૂકાયો, જેના કારણે કિંમતી સમય ગુમાયો
આ સમગ્ર મામલે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. PI જે.બી. અગ્રાવતે જણાવ્યું કે, ઘટનામાં સંકળાયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓ અને સાક્ષીઓના નિવેદન લેવામાં આવશે. દરેક એંગલથી તપાસ કર્યા બાદ જ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો આરોપીઓ નાબાલિગ હશે તો તેમની સામે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ, ઘટનાસ્થળ શાળા હોવાને કારણે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટની જવાબદારી અને બેદરકારી પણ તપાસના દાયરામાં છે.
આ ઘટનાને પગલે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ પણ સક્રિય બની છે. શાસનાધિકારી એલ. ડી. દેસાઈએ તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા છે. શાળાના પ્રિન્સિપાલ પાસેથી પ્રાથમિક રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વધુ વિગતવાર તપાસ માટે મદદનિશ શાસનાધિકારીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. શાસનાધિકારી એલ. ડી. દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીની સુરક્ષા સાથે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં. તપાસમાં જો શાળા પ્રશાસનની લાપરવાહી સામે આવશે તો કડક પગલાં લેવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર મામલો સંવેદનશીલ બની ગયો છે. એક તરફ વિદ્યાર્થીની તબિયતને લઈને ચિંતા છે, તો બીજી તરફ શાળા સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. પોલીસ અને શિક્ષણ તંત્ર બંને દ્વારા તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
