અમરેલીમાં વિદ્યાર્થિની સાથે છરીની અણીએ દુષ્કર્મ આચરાયું, આરોપીએ વીડિયો વાઈરલ કરી 20 લાખની ખંડણી માંગી
Published : January 17, 2026 at 9:50 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા પંથકમાં એક 25 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની સાથે દુષ્કર્મનો ગંભીર અને ચકચારી બનાવ સામે આવ્યો છે. આ મામલે રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી રાકેશ લાખાભાઈ કાતરીયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ છરીની અણીએ વિદ્યાર્થિની સાથે અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. સાથે જ અશ્લીલ વીડિયો અને ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી યુવતી પાસેથી અંદાજે 60 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ વધુ 20 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી યુવતીને માનસિક રીતે પરેશાન કરવામાં આવી હતી. આરોપીએ યુવતીના અશ્લીલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં વાયરલ કર્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે.
પીડિત વિદ્યાર્થિની રાજકોટમાં અભ્યાસ કરતી હતી અને 2021માં રાજુલા પરત આવી હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ સોશિયલ મીડિયામાં તેણીને ફોલો કરી માહિતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેણીને ઘરે લઈ જઈ છરી બતાવી દુષ્કર્મ આચર્યું તેમજ માર માર્યો હતો. ઉપરાંત કોલેજ કાળ દરમિયાન રાજકોટ ખાતે હોટલમાં લઈ જઈ પણ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
આ સમગ્ર મામલે પીડિતાએ કંટાળીને રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતા દાખવી તાત્કાલિક ગુનો નોંધી આરોપી રાકેશ કાતરીયાની ધરપકડ કરી છે. હાલ આરોપી સામે વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ બાબતે ડીવાયએસપી નયના ગોરડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી રાજુલા શહેરમાં દૂધની ડેરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે અને યુવતીને છરીની અણીએ મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો. ઘટનાની જાણ અમરેલી એસપી સંજય ખરાત સુધી પહોંચતા તેમણે કડક કાર્યવાહી માટે સૂચના આપતા રાજુલા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.
પોલીસ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો ક્યાં-ક્યાં સોશિયલ મીડિયા ગ્રૂપમાં વાયરલ થયા છે તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વીડિયો ફોરવર્ડ કરનારા લોકો સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમ પોલીસે જણાવ્યું છે.
