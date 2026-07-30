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પોરબંદરની વિદ્યાર્થીનીને વિદેશ લોનના નામે ₹13 લાખનો ચૂનો: ક્રેડીલા કંપનીની ખોટી સ્કીમના બહાને વિશ્વાસઘાત

ફરિયાદ મુજબ, જયાબેનની પુત્રી કૃષ્ણા વધુ અભ્યાસ માટે લંડન જવાની હતી, તેથી ક્રેડીલા કંપનીમાંથી એજ્યુકેશન લોન લેવામાં આવી હતી.

પોરબંદરની વિદ્યાર્થીનીને વિદેશ લોનના નામે ₹13 લાખનો ચૂનો: ક્રેડીલા કંપનીની ખોટી સ્કીમના બહાને વિશ્વાસઘાત
પોરબંદરની વિદ્યાર્થીનીને વિદેશ લોનના નામે ₹13 લાખનો ચૂનો: ક્રેડીલા કંપનીની ખોટી સ્કીમના બહાને વિશ્વાસઘાત (AI PHOTO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 12:46 PM IST

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પોરબંદર: રાણાવાવ તાલુકાના આદિત્યાણા ગામની જયાબેન પોપટભાઈ ખુટી (ઉં.વ. 49)એ પોતાની પુત્રીના વિદેશ અભ્યાસ માટે લીધેલી લોનમાં ₹13 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આરોપીઓએ ક્રેડીલા એજ્યુકેશન લોનમાં "50 ટકાથી વધુ રકમ એકસાથે ભરશો તો વ્યાજ ઘટશે" તેવી ખોટી સ્કીમનો વિશ્વાસ અપાવી રકમ પોતાના સાથી કર્મચારીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી હોવાનો આક્ષેપ છે.

ફરિયાદ મુજબ, જયાબેનની પુત્રી કૃષ્ણા વધુ અભ્યાસ માટે લંડન જવાની હતી, તેથી ક્રેડીલા કંપનીમાંથી એજ્યુકેશન લોન લેવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સુરતના જયદીપભાઈ રામાણીએ પોતે ક્રેડીલા કંપનીનો જવાબદાર કર્મચારી હોવાનું જણાવી પરિવારનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો.

તેણે કહ્યું હતું કે કંપનીમાં વિશેષ સ્કીમ ચાલી રહી છે, જેમાં લોનની કુલ રકમમાંથી 50 ટકાથી વધુ રકમ એકસાથે જમા કરાવવાથી વ્યાજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. આ વાતને સાચી માની ફરિયાદી પરિવારે તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો.

આરોપીના કહેવા મુજબ જયાબેને બેન્ક ઓફ બરોડા, આદિત્યાણા શાખાના પોતાના ખાતામાંથી તા. 23 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ₹10 લાખ અને તા. 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ₹3 લાખ મળી કુલ ₹13 લાખની રકમ લોનના હપ્તા ભરવાના નામે ટ્રાન્સફર કરી. જોકે, આ રકમ ક્રેડીલા કંપનીના સત્તાવાર ખાતામાં જમા નહીં પરંતુ આરોપી સાથે કામ કરતા મૌલી બાબુભાઈ તળાવીયાના HDFC બેંક ખાતામાં RTGS મારફતે જમા કરાવવામાં આવી.

પાછળથી જયાબેનને જાણ થઈ કે ક્રેડીલા કંપનીમાં આવી કોઈ સ્કીમ અસ્તિત્વમાં જ નથી. આમ આરોપીઓએ કંપનીના કર્મચારી તરીકે ખોટી ઓળખ આપી વિશ્વાસઘાત કર્યો અને ₹13 લાખની છેતરપિંડી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જયાબેન પોપટભાઈ ખુટીએ આ બાબતે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સુરતના જયદીપભાઈ રામાણી અને મૌલી બાબુભાઈ તળાવીયા સામે વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને એકબીજાને મદદ કરવા સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, નાણાંની લેવડ-દેવડ અને આરોપીઓની ભૂમિકાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.

TAGGED:

STUDY ABROAD LOAN
PORBANDAR DEFRAUDED OF 13 LAKH
FAKE SCHEME ATTRIBUTED
CREDILA
STUDENT FROM PORBANDAR DEFRAUDED

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