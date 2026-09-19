રાજકોટ: મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં ભણતી આંધ્ર પ્રદેશની વિદ્યાર્થિનીએ જીવન ટૂંકાવ્યું!
સતત બીજા વર્ષે મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં સાઉથ ઈન્ડિયાના સ્ટુડન્ટ દ્વારા જીવન ટૂંકાવવાની ઘટના
Published : September 19, 2026 at 6:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના મોરબી રોડ પર આવેલી ખાનગી મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થિનીના જીવન ટૂંકાવી લેવાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. આ ઘટના આજે (19 સપ્ટેમ્બર) સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. મૃતક વિદ્યાર્થિની મૂળ આંધ્રપ્રદેશની વતની હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મૃતકનું નામ અલ્લા વ્યંકટેશ સૌબર્નિકા (ઉંમર 19 વર્ષ) છે. તે મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં AI બેઝ પર બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી હતી.
યુનિવર્સિટીનું નિવેદન: કારણ અકબંધ
આ અંગે મારવાડી યુનિવર્સિટીના ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર વર્ગીશ નીધીશે જણાવ્યું હતું કે, "બનાવની જાણ થતા તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી વિદ્યાર્થિનીને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કરી હતી. સૌબર્નિકા બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી હતી. તેણે કયા કારણોસર આ પગલું ભર્યું તે અંગે અમને કોઈ માહિતી નથી. અમે પોલીસને જાણ કરી છે અને તેના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો છે."
ગયા વર્ષે પણ આવી જ ઘટના બની હતી - શું છે પેટર્ન?
મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી દ્વારા મોતને વહાલું કરવાની આ પહેલી ઘટના નથી. તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે ગયા વર્ષે 15 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ પણ મારવાડી યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલના રૂમ નં. ડી-104માં કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના જ એક વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. તે વિદ્યાર્થીનું નામ શા રેડ્ડી સાઇરામ રેડ્ડી ઉંમર 19 વર્ષ અને તે તેલંગાણાનો હતો. આમ બે વર્ષમાં બંને ઘટનાઓ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગના અને સાઉથ ઇન્ડિયાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે બની છે, જે અનેક સવાલો ઉભા કરે છે
રાજકોટ પૂર્વ ACP વિશ્વરાજસિંહ જાડેજા સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે " અમને મારવાડી યુનિવર્સિટીથી જાણ મળી હતી કે એક વિદ્યાર્થિનીએ 10મા માળેથી પડતું મૂક્યું છે. અમે તાત્કાલિક સ્ટાફ સાથે પહોંચ્યા છીએ. પ્રાથમિક તપાસમાં આપઘાત હોવાનું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ તેના રૂમમાંથી કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી નથી. અમે તેના મિત્રો અને હોસ્ટેલ વોર્ડનના નિવેદન લઈ રહ્યા છીએ. વધુ તપાસ ચાલુ છે."
મારવાડી યુનિવર્સિટીના ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર વર્ગીસ નેવિસે જણાવ્યું કે, અમને સિક્યુરિટી દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી ટેલીફોનિક જાણ થતા અમે તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. અમે તાત્કાલિક 108ને બોલાવી હતી અને તેને મરણ જાહેર કરેલ છે. યુવતી આંધ્ર પ્રદેશની રહેવાસી હતી અને હાલ તે કૉલેજના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી હતી.
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