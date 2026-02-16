ETV Bharat / state

વિધાનસભામાં સત્તા સામે સંઘર્ષ: ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે કોંગ્રેસનો અડગ નિર્ણય

શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, લોકશાહીમાં પરંપરા રહી છે કે નેતા વિપક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને PACનું પદ વિપક્ષને આપવામાં આવે. પરંતુ ભાજપે આ પરંપરા તોડી છે

વિધાનસભામાં સત્તા સામે સંઘર્ષ: ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે કોંગ્રેસનો અડગ નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 1:23 PM IST

ગાંધીનગર: વિધાનસભા સત્ર પૂર્વે કોંગ્રેસ પક્ષની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા ડો. તુષાર ચૌધરી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સત્ર દરમિયાન વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવનારા મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી. ખાસ કરીને ઉપાધ્યક્ષ પદની ચૂંટણી બાબતે કોંગ્રેસે પોતાનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ કર્યું. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે શૈલેષ પરમારનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને ઉમેદવારી પાછી નહીં ખેંચવામાં આવે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, લોકશાહીમાં પરંપરા રહી છે કે નેતા વિપક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અને જાહેર હિસાબ સમિતિ (PAC)નું પદ વિપક્ષને આપવામાં આવે. પરંતુ ભાજપે આ પરંપરા તોડી છે. કોંગ્રેસને વિપક્ષનું પદ આપવામાં આવ્યું નથી અને ઉપાધ્યક્ષ તથા જાહેર હિસાબ સમિતિનું પદ પણ વિપક્ષને અપાયું નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સરકાર દ્વારા રજૂ થતું બજેટ જાહેર હિસાબ સમિતિ દ્વારા તપાસવામાં આવે છે. ભાજપે પોતાના ભ્રષ્ટાચારની પોલ ન ખુલે તે માટે આ પદ વિપક્ષને આપ્યું નથી, એવો ગંભીર આક્ષેપ પણ કર્યો.

કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપે લોકશાહીની પરંપરાઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને આજે જો ઉપાધ્યક્ષનું પદ પણ ભાજપને જ મળશે તો તે લોકશાહી માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે. આ સાથે જ આમ આદમી પાર્ટી પર પણ પ્રહાર કરતા કોંગ્રેસે કહ્યું કે, જો AAP સાચી વિપક્ષી પાર્ટી હોય તો આ પ્રક્રિયા સામે વિરોધ કરવો જોઈએ. પરંતુ તેઓ ચૂંટણીથી દૂર રહ્યા છે, જે બતાવે છે કે તેઓ ભાજપની “બી ટીમ” તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.હવે ઉપાધ્યક્ષ પદની ચૂંટણી અને વિધાનસભાની આગળની કાર્યવાહી પર સૌની નજર ટકી છે.

