અમરેલીના લીલીયામાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટનો ઉગ્ર વિરોધઃ લોક સુનાવણીમાં ચાર ગામના લોકોનો હોબાળો
લીલીયાના બૃહદ ગીર વિસ્તારમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાના મુદ્દે વાઘણીયા ખાતે લોક સુનાવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 27, 2026 at 5:56 PM IST
અમરેલીઃ લીલીયા તાલુકાના વાઘણીયા ગામે બાયો મેડિકલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની હિલચાલ સામે સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભારે વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે યોજાયેલી પર્યાવરણીય અસર મૂલ્યાંકન (EIA)ની લોકસુનાવણી દરમિયાન ગ્રામજનો, સામાજિક આગેવાનો અને સ્થાનિક કાર્યકરો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.
સાવરકુંડલાના પ્રાંત અધિકારી જીલ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ લોકસુનાવણી યોજવામાં આવી હતી. 'અમરેલી બાયોમેડ સર્વિસિસ' કંપની દ્વારા બાયો-મેડિકલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે આ સ્થળ પસંદ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સુનાવણી દરમિયાન જણાવાયું હતું. પ્રાંત અધિકારી દ્વારા લોકોને પ્રોજેક્ટ અંગે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે દરમિયાનગીરી કરીને મામલો થાળે પાડ્યો
આ લોક સુનાવણીમાં વાઘણીયા ગામ ઉપરાંત નાના લીલીયા, ટીંબડી અને પીપળવા સહિતના આસપાસના ગામોના લોકો મોટી સંખ્યામાં સુનાવણીમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્લાન્ટ સ્થાપવાના નિર્ણય સામે લોકોમાં નારાજગી એટલી વધી હતી કે, લોકસુનાવણી દરમિયાન ભારે હોબાળો સર્જાયો હતો અને કેટલાક ગ્રામજનોએ સુનાવણીનો બહિષ્કાર કરી બેઠકમાંથી બહાર નીકળી જતાં સમગ્ર પ્રક્રિયા વિવાદાસ્પદ બની હતી. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા પોલીસને પણ દરમિયાનગીરી કરવી પડી હતી.
વન્યજીવોને નુકસાન થવાનો સ્થાનિકોનો દાવો
બૃહદ ગીર વિસ્તારની નજીક બાયો મેડિકલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની દરખાસ્ત સામે ગ્રામજનોએ પર્યાવરણ, વન્યજીવો અને સ્થાનિક લોકોના આરોગ્યને લઈને ગંભીર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી હતી. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, પ્રસ્તાવિત સ્થળથી આશરે 200 મીટરના અંતરે રેન્જ વિસ્તાર આવેલો છે અને આસપાસના વિસ્તારમાં સિંહો સહિત હરણ, મોર તથા અન્ય વન્યજીવોની સતત અવરજવર રહે છે. આવા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવે, તો પર્યાવરણ પર પ્રતિકૂળ અસર થવાની તેમજ વન્યજીવોના કુદરતી વસવાટ સામે જોખમ ઊભું થવાની ભીતિ ગ્રામજનોએ વ્યક્ત કરી હતી.
લોક સુનાવણી દરમિયાન તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ બહાદુર બેરાએ વન્યજીવ સંરક્ષણ અને પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે જરૂરી મંજૂરીઓ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તાર બૃહદ ગીરનો મહત્વનો ભાગ છે અને અહીં સિંહોની અવરજવર રહેતી હોય ત્યારે આવા પ્રોજેક્ટ અંગે વન વિભાગ તેમજ સંબંધિત તંત્ર દ્વારા ગંભીરતાથી વિચારણા થવી જોઈએ. વન્યજીવોના સંરક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રસ્તાવિત પ્લાન્ટ અંગે નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાની તેમણે અપીલ કરી હતી.
બીજી તરફ ટીંબડીના રાજુભાઈ ગરણિયા જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક લોકોની લાગણી આ વિસ્તારમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાના વિરોધમાં છે અને ગ્રામજનોની રજૂઆત સરકાર તથા સંબંધિત તંત્ર સુધી પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે. પ્લાન્ટ સ્થાપવાની હિલચાલથી આસપાસના ગામોમાં નારાજગી ફેલાઈ હોવાનું પણ લોકસુનાવણી દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું.
અમરેલી ડેપ્યુટી કલેક્ટર જીલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, અમરેલી જિલ્લામાં આરોગ્ય સેવાઓ અને હોસ્પિટલ સહિતની સુવિધાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો હોવાથી હોસ્પિટલોમાંથી ઉત્પન્ન થતા બાયો મેડિકલ વેસ્ટના યોગ્ય નિકાલ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે જિલ્લામાં વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. હાલ જિલ્લામાં આવી વ્યવસ્થા ન હોવાથી બાયો-મેડિકલ વેસ્ટના નિકાલ, ટ્રીટમેન્ટ, પાણીની વ્યવસ્થા, દહન પ્રક્રિયા (ઇન્સિનરેશન) અને પર્યાવરણીય અસર જેવા વિવિધ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન્ટ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું.
જોકે, આ સુનાવણીમાં ભાજપના નેતા રણજીતભાઈ ખુમાણે પણ ઝંપલાવ્યું છે. રણજીતભાઈ ખુમાણ પણ લીલીયા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય છે. લોક સુનાવણી દરમિયાન ઉગ્ર વિરોધ, હોબાળો અને બહિષ્કારના કારણે બૃહદ ગીરના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં બાયો-મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાના મુદ્દે સ્થાનિક લોકોની નારાજગી સ્પષ્ટપણે સામે આવી હતી. હવે લોકસુનાવણીમાં ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતો અને વિરોધને પર્યાવરણીય મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં કેટલી ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે તે અંગે સ્થાનિકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
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