કીમ-માંડવી હાઇવે પર નવા ટોલબૂથ સામે જનઆક્રોશ: "અમારી જમીન, અમારા ટેક્સના પૈસા, તો પછી ટોલ કેમ?"

રસ્તો હજુ પૂર્ણ રીતે તૈયાર થયો નથી અને સેફ્ટી ઓડિટ બાકી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા ઉતાવળે ઉઘરાણી શરૂ કરાતા મામલો ગરમાયો છે.

Published : March 18, 2026 at 4:40 PM IST

સુરત: કીમ-માંડવી સ્ટેટ હાઇવે નંબર 65 પર ઝાબ અને ઝરપણ ગામ વચ્ચે નવ નિર્મિત ટોલબૂથ સામે સ્થાનિકો અને ખેડૂતોમાં રોષનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો છે. વિકાસ માટે જમીન આપનારા ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, પોતાના જ વિસ્તારમાં અવરજવર માટે ટોલ ચૂકવવો એ અન્યાયની પરાકાષ્ઠા છે. રસ્તો હજુ પૂર્ણ રીતે તૈયાર થયો નથી અને સેફ્ટી ઓડિટ બાકી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા ઉતાવળે ઉઘરાણી શરૂ કરાતા મામલો ગરમાયો છે.

સ્થાનિક આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ, માંડવી-કીમ રસ્તાની દુર્દશા દૂર કરવા ગુજરાત સરકારના બજેટમાંથી ₹200 કરોડની માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી હતી. 46 કિલોમીટરના આ ટૂંકા અંતરમાં ગત 12 તારીખથી બે-બે ટોલનાકા કાર્યરત કરી દેવાયા છે.

ગ્રામજનોનો મુખ્ય આરોપ છે કે, 'હાઇવે પર હજુ બસ સ્ટેશનો બનાવવાનું કામ બાકી છે. યોગ્ય સેફ્ટી ઓડિટ કરવામાં આવ્યું નથી. રસ્તો હજુ સંપૂર્ણપણે તૈયાર થયો નથી, છતાં ઉઘરાણી શરૂ કરી દેવાઈ છે.'

વદેશિયા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મિત્તલ ચૌધરીએ તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે જ વિકાસ માટે જમીન આપી છે અને અમારા જ ટેક્સના પૈસાથી આ રસ્તો બન્યો છે, તો હવે આ ડબલ ટેક્સ શેના માટે? જ્યાં સુધી સેફ્ટી ઓડિટ અને કામ પૂર્ણ થયાનું સર્ટિફિકેટ રજૂ ન કરાય ત્યાં સુધી ટોલ વસૂલાત તાત્કાલિક બંધ થવી જોઈએ."

સ્થાનિક ખેડૂતોને પોતાના ખેતરો અને રોજિંદા કામકાજ માટે દિવસમાં અનેકવાર આ હાઇવે પરથી પસાર થવું પડે છે. વારંવાર ટોલ ચૂકવવો એ ખેડૂતો માટે આર્થિક રીતે બોજ સમાન બની રહ્યો છે. જો સ્થાનિક વાહનોને ટોલમુક્તિ આપવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં હાઇવે પર 'ચક્કાજામ' કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

સ્થાનિકોનો આક્રોશ જોતા કોઈપણ અપ્રિય ઘટના ન બને તે માટે માંડવી અને અરેઠ પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. હાલમાં વિસ્તારમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે.

