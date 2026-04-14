રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ચૂંટણી ખર્ચ પર કડક નજર! ચા-નાસ્તાથી મંડપ સુધી દરેક રૂપિયા ગણાશે
ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઉમેદવારોને એક નિશ્ચિત ફોર્મ આપવામાં આવે છે, જેમાં દરેક એક રૂપિયાની વિગતવાર નોંધ કરવી ફરજિયાત છે.
Published : April 14, 2026 at 4:31 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે ખર્ચ પત્રક રાખવું માત્ર એક પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ કાયદેસર ફરજ બની ગયું છે.
આ ફોર્મમાં સૌપ્રથમ ઉમેદવારનું નામ, ચૂંટણી વિસ્તાર અને અન્ય મૂળભૂત માહિતી ભરવાની રહે છે. ત્યારબાદ ખર્ચની મુખ્ય વિગતો દાખલ કરવામાં આવે છે, જેમાં તારીખ, ખર્ચનો પ્રકાર, ખર્ચની વિગત, રકમ, ચુકવણીનો પ્રકાર અને બિલ અથવા વાઉચર નંબરનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રચાર દરમિયાન થતો દરેક ખર્ચ ચા-નાસ્તો, મંડપ બાંધકામ, મીટીંગ માટે માઇક-સાઉન્ડ, બેનર-પોસ્ટર, વાહન ભાડું કે સોશિયલ મીડિયા પ્રચાર બધું જ આ ફોર્મમાં નોંધવું ફરજિયાત છે. કોઈપણ ખર્ચ છુપાવવો કે નોંધ વગર રાખવો ગંભીર ગુનો બની શકે છે.
ફોર્મમાં દિવસવાર નોંધ માટે ગ્રીડ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જેથી ઉમેદવાર રોજિંદા ખર્ચનો હિસાબ રાખી શકે અને એક પણ દિવસનો ખર્ચ છૂટે નહીં તેની ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે.
મહત્વની વાત એ છે કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા દરેક ચૂંટણી માટે ખર્ચની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. આ મર્યાદા વટાવવી નિયમોનો ભંગ ગણાય છે અને તેના ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.
અધિક નિવાસી કલેક્ટર બી.આર. સગરએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણીમાં પારદર્શકતા જળવાઈ રહે તે માટે દરેક ઉમેદવાર માટે ખર્ચ પત્રક રાખવું ફરજિયાત છે. દરેક ખર્ચની સાચી અને સમયસર નોંધ કરવી જરૂરી છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા નક્કી કરાયેલ મર્યાદા અંદર જ ખર્ચ કરવો જોઈએ, નહીં તો નિયમો મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી દરમિયાન ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ અને વિડીયો સર્વેલન્સ ટીમો સતત દેખરેખ રાખે છે. ગેરરીતિ જણાય તો તરત કાર્યવાહી થઈ શકે છે, અને ગંભીર કિસ્સામાં ઉમેદવારી રદ થવાની શક્યતા પણ રહે છે.
મતદારોને આકર્ષવા માટે આપવામાં આવતો ચા-નાસ્તો કે અન્ય સુવિધાઓ પણ હવે ખર્ચ પત્રકમાં ગણતરીમાં આવે છે, જેથી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શકતા જળવાઈ રહે.ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ ઉમેદવારને આ સંપૂર્ણ ખર્ચ પત્રક સંબંધિત ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ સબમિટ કરવું ફરજિયાત છે.
આથી હવે સ્પષ્ટ છે કે ચૂંટણીમાં જીતવા માટે માત્ર પ્રચાર પૂરતો નથી, પરંતુ નિયમોનું પાલન અને ખર્ચનો પારદર્શક હિસાબ રાખવો પણ એટલો જ મહત્વનો બની ગયો છે.
