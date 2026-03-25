ગુજરાતમાં હેલ્થ સેક્ટર પર કડક નિયંત્રણ: રજીસ્ટ્રેશન વગર હોસ્પિટલ ચલાવશો તો દંડ

ETV Bharat Gujarat
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 3:02 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં આરોગ્ય સેવાઓને વધુ પારદર્શક અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે “ગુજરાત ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન એન્ડ રેગ્યુલેશન બિલ” વિધાનસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે.

આ વિધેયક હેઠળ હવે રાજ્યની દરેક હોસ્પિટલ અને ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ માટે રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. સરકારનો હેતુ એ છે કે રાજ્યમાં ચાલી રહેલી તમામ આરોગ્ય સેવાઓની ચોક્કસ માહિતી સરકાર પાસે ઉપલબ્ધ રહે અને દર્દીઓને પારદર્શક સેવાઓ મળી શકે.

આ કાયદો મૂળ 2022માં અમલી બન્યો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી માત્ર આશરે 41 હજાર હોસ્પિટલ અને ક્લિનિક્સે જ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. હવે નવા સુધારા સાથે બાકીના તમામ એકમોને પણ રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત બનાવાયું છે.

નવા નિયમો મુજબ, દરેક હોસ્પિટલને પોતાનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર સ્પષ્ટ રીતે પ્રદર્શિત કરવો પડશે. આથી લેભાગુ તત્વો અને બોગસ ક્લિનિક્સની ઓળખ સરળ બનશે અને સામાન્ય નાગરિકો પણ સાવચેત રહી શકશે.

સરકારે એક સરળ ઓનલાઇન પોર્ટલ પણ તૈયાર કર્યો છે, જ્યાં હોસ્પિટલ પોતાની માહિતી અપલોડ કરી શકશે. આ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાના પ્રયાસ સાથે સરકાર વધુ હોસ્પિટલ ને સિસ્ટમમાં લાવવા માંગે છે.

આ વિધેયકમાં સ્પષ્ટ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ હોસ્પિટલ અથવા ક્લિનિક રજીસ્ટ્રેશન નહીં કરે, તો તેના સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ, રજીસ્ટ્રેશન માટેની સમય મર્યાદા વધારીને હવે 12 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

બોગસ તબીબોના મુદ્દે પણ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં ખોટી રીતે પ્રેક્ટિસ કરતા તબીબો સામે આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત રેડ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આવા ગેરકાયદેસર પ્રેક્ટિસને રોકવા માટે જ આ કાયદો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યો છે. સરકાર હવે આગામી સમયમાં વિશેષ ડ્રાઈવ ચલાવી તમામ હોસ્પિટલ અને ક્લિનિક્સનું રજીસ્ટ્રેશન સુનિશ્ચિત કરશે અને બોગસ તબીબો સામે વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

