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જામનગરમાં એનાલોગ પનીર અને ચીઝના ઉત્પાદન-વેચાણ પર કડક ઝુંબેશ: ફૂડ વિભાગના દરોડાથી વેપારીઓમાં ફફડાટ

શહેરના તમામ નાસ્તાના વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરન્ટ, પીઝા પાર્લર અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોને માત્ર શુદ્ધ અને તાજા પનીર તથા ચીઝનો ઉપયોગ કરવા કડક સૂચના

શહેરના તમામ નાસ્તાના વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરન્ટ, પીઝા પાર્લર અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોને માત્ર શુદ્ધ અને તાજા પનીર તથા ચીઝનો ઉપયોગ કરવા કડક સૂચના
શહેરના તમામ નાસ્તાના વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરન્ટ, પીઝા પાર્લર અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોને માત્ર શુદ્ધ અને તાજા પનીર તથા ચીઝનો ઉપયોગ કરવા કડક સૂચના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 10:10 PM IST

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જામનગર: જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા ભેળસેળિયા તત્વો સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા એનાલોગ પનીર અને ચીઝના પ્રતિબંધની કડક અમલવારી કરાવવા માટે ફૂડ ચેકિંગની વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જામનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલી ખાણી-પીણીની દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ્સ અને પીઝા પાર્લરોમાં દરોડા પાડીને તપસ હાથ ધરાતા વેપારી આલમમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

ફૂડ શાખા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ આકસ્મિક તપાસ દરમિયાન શહેરના એક જાણીતા નાસ્તાના વિક્રેતાને ત્યાંથી છૂટક એનાલોગ પનીરનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, શહેરના એક પીઝા પાર્લરમાંથી પણ અંદાજે 12.50 કિલોગ્રામ જેટલું બિન-આરોગ્યપ્રદ એનાલોગ ચીઝ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ફૂડ વિભાગે આ સ્થળો પરથી મળેલા જથ્થાના નમૂના લઈને તેને વધુ લેબોરેટરી પરીક્ષણ અર્થે મોકલી આપ્યા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શહેરના તમામ નાસ્તાના વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરન્ટ, પીઝા પાર્લર અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોને માત્ર શુદ્ધ અને તાજા પનીર તથા ચીઝનો ઉપયોગ કરવા કડક સૂચના (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપતા જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર એન. પી. જાસોલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રજાના આરોગ્ય સાથે થતા ચેડાં સાંખી લેવામાં આવશે નહીં. એનાલોગ પનીર અને ચીઝનું વેચાણ તેમજ ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. આ ઝુંબેશ આગામી દિવસોમાં પણ સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જામનગર શહેરના તમામ નાના-મોટા નાસ્તાના વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરન્ટ ધારકો, પીઝા પાર્લર અને ફાસ્ટફૂડ સેન્ટરોને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાના ખાદ્યપદાર્થોમાં માત્ર શુદ્ધ અને તાજા પનીર તથા ચીઝનો જ ઉપયોગ કરે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, એનાલોગ પનીર અને ચીઝ કુદરતી દૂધના બદલે વનસ્પતિ તેલ અને કેમિકલ્સના મિશ્રણથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે માનવ શરીર માટે અત્યંત હાનિકારક નીવડે છે. ફૂડ વિભાગની આ સઘન ઝુંબેશને કારણે નાગરિકોમાં રાહતની લાગણી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા વેપારીઓ સામે આગામી દિવસોમાં વધુ કડક પગલાં લેવાય તેવી પૂર્ણ શક્યતા છે.

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