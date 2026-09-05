ભાર વગરનું ભણતર: એનિમેશનના માધ્યમથી શિક્ષણને બનાવ્યું સરળ, મેંદરડાના શિક્ષકને મળ્યો રાજ્ય કક્ષાનો એવોર્ડ
જૂનાગઢના મેંદરડા તાલુકાની 6 સરકારી પ્રાથમિક શાળાના સીઆરસી બહાદુરસિંહ વાળાને શિક્ષણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને કારણે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે તેમને શિક્ષક દિવસે સન્માનવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : September 5, 2026 at 9:27 AM IST
જૂનાગઢ: ભારતમાં દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની જન્મજયંતિ છે. જૂનાગઢના મેંદરડા તાલુકાની 6 સરકારી પ્રાથમિક શાળાના સીઆરસી બહાદુરસિંહ વાળાને શિક્ષણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને કારણે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે તેમને શિક્ષક દિવસે સન્માનવામાં આવી રહ્યા છે.
એનિમેશનના માધ્યમથી બાળકોને શિક્ષણ
બહાદુરસિંહ વાળા તેમના કલસ્ટરમાં આવતી છ પ્રાથમિક શાળા અને 36 શિક્ષકોની ટીમ સી.આર.સી કલસ્ટરમાં બાળકોને આધુનિક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં રસ પડે તેવા ઓડિયો અને વીડિયોના માધ્યમથી શિક્ષણને આસાન બનાવ્યું છે. 2024માં કરવામાં આવેલી આ શરૂઆત બાદ અત્યાર સુધી બહાદુરસિંહ વાળાએ કૂલ 80 જેટલા બાળગીત, કાવ્ય અને બાળવાર્તાઓને એનિમેશનના માધ્યમથી સ્વયંમ તૈયાર કરી છે અને પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને શિક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
બે વર્ષની તેમની આ મહેનત અને બાળકોનો અભ્યાસમાં રસને જોતા રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે બેસ્ટ ટીચિંગ લર્નિંગ પદ્ધતિમાં સામેલ કરીને તેમને વર્ષ 2026માં સી.આર.સી કક્ષામાં રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે પસંદ કર્યા છે.
ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી દ્વારા પણ બાળ કાવ્યો પસંદ કરાયા
ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાદુરસિંહ વાળા દ્વારા તૈયાર થયેલા ચંદા મામા અને પતંગિયું, સ્માર્ટ સાપ, દીપુનો હાથી, કદુ અને બદુ જેવા બાળગીતો અને કાવ્યોને રાજ્યની ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીએ સમગ્ર રાજ્યમાંથી આવેલી 36 એન્ટ્રીમાંથી પસંદ કરી છે.
અનેક એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે શિક્ષક
શિક્ષક તરીકે પ્રાથમિક શાળામાં જોડાયેલા બહાદુરસિંહ વાળા આજે મેંદરડા તાલુકાના આલીધ્રા સહિત મેંદરડાની આસપાસ છ જેટલી સરકારી પ્રાથમિક શાળા ક્લસ્ટરના સી.આર.સી કોઓર્ડીનેટર તરીકે ફરજ બજાવે છે.
- વર્ષ 2026માં જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એવોર્ડ એનાયત થયો હતો.
- વર્ષ 2024માં શ્રેષ્ઠ સી.આર.સી તરીકે પણ બહાદુરસિંહ વાળાને સન્માન આપીને નવાજવામાં આવ્યા હતા.
- વર્ષ 2024માં ચિત્રકૂટ એવોર્ડ મોરારીબાપુના હસ્તે શિક્ષણમાં સારું યોગદાન આપવા બદલ સન્માન.
- વર્ષ 2024માં સર્વોદય આશ્રમ દ્વારા પણ શ્રેષ્ઠ તાલીમાર્થી તરીકેનો એવોર્ડ.
- વર્ષ 2025માં પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલો એવોર્ડ
- વર્ષ 2026માં રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સી.આર.સી કેટેગરીમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાએ પસંદગી.
કેવી રીતે થઇ શરૂઆત?
બહાદુરસિંહ વાળાએ વર્ષ 2024માં પ્રાથમિક શાળાના કુમળા બાળકોના માનસને લઇને તેઓ ખૂબ સરળતાથી શીખી શકે અને શીખેલું ખૂબ ઓછી મહેનતે યાદ રાખી શકે તે માટે પ્રવાહમાં રહેલી શિક્ષણ પદ્ધતિની જગ્યા પર તેમણે સ્વયં બાળગીતો, કાવ્ય અને બાળવાર્તાઓને એનિમેશનના માધ્યમથી તૈયાર કરવાની શરૂઆત કરી હતી. શિક્ષકે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)નો પણ સહારો લીધો અને આધુનિક શિક્ષણમાં રમતા રમતા ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બાળકોનું શિક્ષણ સરળ બનાવ્યું.
બાળકોને શિક્ષિત કરવા માટે બહાદુરસિંહ વાળાએ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, ટીવી, લેપટોપ અને મોબાઇલ દ્વારા એનિમેશન વીડિયોના માધ્યમથી બાળકોને શિક્ષિત કરવાની શરૂઆત કરી. આ માધ્યમ દ્વારા બાળકો હવે સંસ્કૃતિની સાથે કલામાં પણ નિપુણ બની રહ્યા છે.
વિદ્યાર્થીઓને જંક ફૂડથી દૂર રહેવાની સલાહ
બહાદુરસિંહ વાળાએ એનિમેશનના માધ્યમથી બાળકોને જંક ફૂડથી દૂર રહેવાની પણ સલાહ આપી છે. બહાદુરસિંહ માને છે કે પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતો દરેક બાળક ખૂબ સરળતાથી અને કોઇ પણ પ્રકારના ભાર વગર શિક્ષણ મળે તેવા ધ્યેય સાથે કામ કરી રહ્યા છે, જેને કારણે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન રિસર્ચ અને ટ્રેનિંગ સેન્ટર દ્વારા પણ તેમના દ્વારા તૈયાર કરાયેલા એનિમેશન શિક્ષણ સામગ્રીને પસંદ કરી સન્માનિત કર્યા છે.
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