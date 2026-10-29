ગુજરાતમાં મામલતદાર સંવર્ગનું કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી: કુલ 673 જગ્યાઓ મંજૂર
મહેસૂલ વિભાગે ઠરાવ જાહેર કર્યો, નવી જગ્યા ઊભી કરવા અને હાલની જગ્યા રદ કરવા મહેસૂલ વિભાગને જાણ કરવી પડશે
Published : October 29, 2026 at 9:21 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં મામલતદાર, વર્ગ-2 સંવર્ગનું કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરતાં કુલ 673 જગ્યાઓ નિર્ધારિત કરી છે. રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આ અંગે સત્તાવાર ઠરાવ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી મહેસૂલ વિભાગ સહિત વિવિધ સરકારી વિભાગો અને કચેરીઓમાં મામલતદાર સંવર્ગની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ સ્પષ્ટ થયું છે. સાથે જ ભવિષ્યમાં આ સંવર્ગની નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવા માટે મહેસૂલ વિભાગના પરામર્શને ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે.
ત્રણ કેટેગરીમાં જગ્યાઓનું વિભાજન
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઠરાવ મુજબ મામલતદાર સંવર્ગની કુલ 673 જગ્યાઓને ત્રણ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવી છે. તેમાં 540 મૂળ જગ્યાઓ, 118 કાયમી પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓ અને 15 પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય કેટેગરીને આધારે સંવર્ગનું કુલ કેડર સ્ટ્રેન્થ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
જગ્યાઓની વિગતો ઠરાવ સાથે જોડાયેલા ત્રણ અલગ એનેક્ષરમાં દર્શાવવામાં આવી છે. તેમાં મહેસૂલ વિભાગ હેઠળની મૂળ જગ્યાઓ ઉપરાંત અન્ય સરકારી વિભાગો અને વિવિધ સંસ્થાઓમાં મામલતદાર સંવર્ગના અધિકારીઓ માટેની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.
તાલુકાથી લઈને વિવિધ સરકારી કચેરીઓ સુધીની જગ્યાઓ
ઠરાવના એનેક્ષર-1માં મહેસૂલ વિભાગ હેઠળની મૂળ જગ્યાઓની વિગતો આપવામાં આવી છે. તેમાં તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની 264 જગ્યાઓ તથા શહેરી વિસ્તારોમાં આ સંવર્ગની 44 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીઓમાં મામલતદાર, મામલતદાર-1, ચિટનીસ, એક્સ્ટ્રા ચિટનીસ, એડિશનલ ચિટનીસ અને પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર જેવા હોદ્દાઓની વિગતો પણ સામેલ કરવામાં આવી છે. iORA, મહેસૂલ નિરીક્ષણ તંત્ર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને રાહત કામગીરી સાથે સંકળાયેલી જગ્યાઓને પણ આ યાદીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
ચૂંટણી વિભાગમાં 36 અને શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોમાં 24 જગ્યા
એનેક્ષર-2માં અન્ય વિભાગોમાં કાયમી પ્રતિનિયુક્તિ હેઠળની 118 જગ્યાઓની વિગતો છે. તેમાં સામાન્ય વહીવટ, ગૃહ, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ, માર્ગ અને મકાન, નર્મદા અને જળસંપત્તિ, આદિજાતિ વિકાસ તેમજ બંદરો અને વાહનવ્યવહાર સહિતના વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે.
આ યાદીમાં ચૂંટણી વિભાગમાં મામલતદારની 36 જગ્યાઓ અને શહેરી વિકાસ તથા શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ હેઠળની વિવિધ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળોમાં 24 જગ્યાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત અન્ય સરકારી કચેરીઓ અને સંસ્થાઓમાં કાયમી પ્રતિનિયુક્તિ હેઠળની જગ્યાઓ પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.
પ્રતિનિયુક્તિની 15 જગ્યાઓનો પણ સમાવેશ
એનેક્ષર-3માં પ્રતિનિયુક્તિ હેઠળની 15 જગ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં સાયન્સ સિટી, ગુજરાત રાજ્ય હેન્ડલૂમ એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડ, રેરા, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ અને સ્પીપા જેવી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.
નવી જગ્યા ઊભી કરવા મહેસૂલ વિભાગની મંજૂરી જરૂરી
સરકારના ઠરાવમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, હવે તમામ વિભાગો અને કચેરીઓએ મામલતદાર સંવર્ગની નવી જગ્યાઓ ઊભી કરતાં પહેલાં મહેસૂલ વિભાગ સાથે પરામર્શ કરવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત કોઈ વિભાગ કે કચેરીમાં મામલતદાર સંવર્ગની જગ્યા રદ કરવામાં આવે તો તેની જાણ પણ મહેસૂલ વિભાગને તાત્કાલિક કરવાની રહેશે.
આ ઠરાવ સામાન્ય વહીવટ વિભાગની નોંધથી મળેલી મંજૂરીના આધારે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલ વિભાગના સંયુક્ત સચિવ (સેવા) સચિન પટવર્ધનના નામે બહાર પડેલા આ ઠરાવથી રાજ્યમાં મામલતદાર સંવર્ગના મંજૂર સંખ્યાબળ અંગે સ્પષ્ટતા થઈ છે અને ભવિષ્યમાં નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવાની પ્રક્રિયા માટે વિભાગીય સંકલનને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે.
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