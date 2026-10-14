બારડોલીમાં 80 વર્ષથી સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ઢોલ-નગારા વગર યોજાય છે શેરી ગરબા, મહેસાણામાં પહેલીવાર થયા મંડળી ગરબા
છેલ્લા 80 વર્ષથી ભંડારી સમાજનું ગરબા મંડળ શેરીએ-શેરીએ ફરીને કોઈપણ સાઉન્ડ સિસ્ટમ કે ઢોલ વગર પારંપરિક પ્રાચીન ગરબાની રમઝટ બોલાવે છે.
Published : October 14, 2026 at 4:16 PM IST
બારડોલી, મહેસાણા: નવરાત્રીના આધુનિક યુગમાં જ્યાં મોટા પાર્ટી પ્લોટમાં ડીજેના તાલે અને પાસ ખરીદીને ગરબા રમવાનો ટ્રેન્ડ વધી રહ્યો છે, ત્યારે સુરત જિલ્લાના બારડોલી નગરમાં ભંડારી સમાજ આજે પણ વર્ષો જૂની પરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યો છે. છેલ્લા 80 વર્ષથી ભંડારી સમાજનું ગરબા મંડળ શેરીએ-શેરીએ ફરીને કોઈપણ સાઉન્ડ સિસ્ટમ કે ઢોલ વગર પારંપરિક પ્રાચીન ગરબાની રમઝટ બોલાવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ગરબા મંડળમાં માત્ર પુરુષો જ ગરબે ઘૂમે છે. એટલું જ નહીં, ગરબા મંડળમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવામાં કરવામાં આવે છે. તો બીજી તરફ મહેસાણામાં પણ DJ-સ્પીકરના ઘોંઘાટને છોડીને પહેલીવાર ઢોલ-શરણાઈ પર મંડળીના ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
બારડોલીના પરંપરાગત ગરબામાં કોઈ ડીજેનો ઘોંઘાટ કે ઢોલ-નગારાંનો તાલ નથી. અહીં તો પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ અને માતાજીની ભક્તિ જ કેન્દ્રસ્થાને છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરાને સમાજના વડીલોની સાથે યુવા પેઢીએ પણ જાળવી રાખી છે. મંડળમાં માત્ર પુરુષો ગરબે ઘૂમીને સમાજની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનું જતન કરી રહ્યા છે. ભંડારી સમાજના આ ગરબા મંડળની વિશેષતા માત્ર તેની પ્રાચીન પરંપરા પૂરતી સીમિત નથી. ગરબા મંડળમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા માટે કરવામાં આવે છે. આમ, માતાજીની આરાધનાની સાથે સમાજસેવાનું કાર્ય પણ કરવામાં આવે છે. ભક્તિ, સંસ્કૃતિ અને સેવાભાવના ત્રિવેણી સંગમ સમાન આ પરંપરા આજે પણ બારડોલીમાં આગવી ઓળખ ધરાવે છે.
મંડળના પ્રમુખ રાજેશ ભંડારીએ જણાવ્યું કે, આજના સમયમાં જ્યારે નવરાત્રીના આયોજનમાં આધુનિક સંગીત અને મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડનું આકર્ષણ જોવા મળે છે, ત્યારે ભંડારી સમાજના યુવકો પરંપરાગત ગરબાને જ પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. નવી પેઢી પણ આ વારસાને આગળ ધપાવી રહી છે, જે સમાજની સાંસ્કૃતિક ઓળખને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ છે.
ભંડારી સમાજના યુવક નિકુંજ પટેલે કહ્યું કે, બારડોલીનું ભંડારી સમાજ ગરબા મંડળ સાબિત કરી રહ્યું છે કે નવરાત્રીની સાચી ઓળખ માત્ર આધુનિક આયોજનમાં જ નહીં, પરંતુ વર્ષો જૂની પરંપરા, માતાજીની ભક્તિ અને સેવાભાવનામાં પણ સમાયેલી છે. આઠ દાયકાથી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ નવી પેઢી દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવી રહી છે.
મહેસાણામાં પહેલીવાર મંડળી ગરબા યોજાયા
ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા શહેરમાં આ વર્ષે નવરાત્રીમાં કંઈક અલગ અને અદભુત નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. મહેસાણા ખાતે સૌપ્રથમ વખત પ્રાચીન શૈલીમાં 'મંડળી રાસ'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેણે ગામડાના એ જૂના પરંપરાગત ગરબાની યાદને ફરીથી તાજી કરી દીધી છે. વર્ષો પહેલાં ગામડાઓમાં જ્યારે વીજળી કે DJ ન હતા, ત્યારે લોકો ગામના ચોકમાં ભેગા થઈને દેશી ઢોલ, મંજીરા અને ઘડાના તાલે ગરબા ગાતા હતા. આજે જ્યારે શહેરોમાં ડિજિટલ યુગ આવી ગયો છે અને ડીજેના ઘોંઘાટ સિવાય ગરબાની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે, ત્યારે મહેસાણામાં આયોજિત મંડળી ગરબાએ લોકોના આકર્ષણનું ભારે કેન્દ્ર જમાવ્યું છે. તત્સત ખાતે આયોજિત આ ગરબા મહોત્સવમાં કોઈ મોટા ડીજે કે કાન ફાડી નાખે તેવી સાઉન્ડ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, પ્રાચીન વાદ્યો અને મંડળીના મધુર સથવારે ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમી રહ્યા છે.
મંડળી ગરબાનું સ્વરૂપ ખૂબ જ અનોખું અને ભક્તિમય હોય છે. તેમાં લોકો મોટું ગોળ કુંડાળું કરીને, તાળીઓના એકસમાન તાલે અને દેશી ઢોલના ધબકારે માતાજીના છંદ અને ગરબા ગાય છે. આ ગરબામાં કોઈ આધુનિક કે પાશ્ચાત્ય રિધમ નથી હોતી, પરંતુ લોકોના સામૂહિક અવાજ અને ઢોલનો નાદ એક એવો ભક્તિમય માહોલ ઊભો કરે છે કે જાણે સાક્ષાત માતાજી ગરબાના ચોકમાં પધાર્યા હોય. ગામડાની આ મૂળ સંસ્કૃતિને આધુનિક શહેરમાં લાવીને આયોજકોએ એક અત્યંત પ્રશંસનીય અને અનોખો પ્રયાસ કર્યો છે.
આજના યુવાનો જે માત્ર ડીજેના તાલે જ નાચવા ટેવાયેલા છે, તેઓ પણ આ પરંપરાગત ગરબામાં જોડાઈને તેનો અદભુત આનંદ માણી રહ્યા છે. નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ આ મંડળી રાસમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રહ્યા છે. જે લોકો ડીજેના સતત ઘોંઘાટથી કંટાળી ગયા હતા, તેમને આ મંડળી રાસમાં એક અનેરી શાંતિ, આધ્યાત્મિકતા અને સાચી ભક્તિનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. ખેલૈયાઓ પણ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ થઈને આ પ્રાચીન ગરબાની મજા બમણી કરી રહ્યા છે.
આમ, મહેસાણામાં યોજાયેલ આ મંડળી રાસ એ માત્ર નવરાત્રીનું એક સામાન્ય આયોજન નથી, પરંતુ આપણી ધીમે ધીમે વિસરાતી જતી અણમોલ સંસ્કૃતિને બચાવવાનો અને નવી યુવા પેઢીને તેનો પરિચય કરાવવાનો એક સુંદર અને સાર્થક પ્રયાસ છે. માતાજીની સાચી આરાધના આ પરંપરાગત ગરબામાં જ જોવા મળે છે, તેવો અહેસાસ આજે અહીં રમી રહેલા દરેક ખેલૈયાને અને દર્શકોને થઈ રહ્યો છે.
તત્સત ખાતે મંડળી ગરબામાં રમવા આવેલા દર્શને પોતાનો અનુભવ વર્ણવતા જણાવ્યું કે, ગામડામાં અમે નાના હતા ત્યારે જે જૂની પરંપરા મુજબ ગરબા રમાતા હતા, તેવી જ રીતે આજે અહીં તત્સતમાં ગરબા રમવા આવ્યા છીએ. આ જૂની પરંપરા પાછી આવી ગઈ હોય તેવું લાગે છે અને આ રીતે ગરબા રમવાની એક અદભુત મજા આવી રહી છે.
અન્ય ખેલૈયા કુંદન પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, પહેલાના જમાનામાં ઢોલ અને ઘડા પર ગરબા થતા હતા. ધીમે ધીમે સમય બદલાયો, ડિજિટલ યુગ આવ્યો અને ડીજે તથા નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર ગરબા થવા લાગ્યા. પરંતુ મહેસાણામાં સૌપ્રથમ વાર તત્સત ખાતે મંડળી રાસનું આયોજન થયું છે. તેમાં અમને એક અદભુત અનુભવ થયો છે. માતાજીની આરાધના કરવાનો બહુ જ સરસ અવસર મળ્યો છે અને જાણે જૂની પરંપરાઓ ફરીથી તાજી થઈ ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો:
- જામનગર હાપા રેલવે સ્ટેશન ખાતે અનોખી ગરબી: 7000 ટ્યુબલાઈટથી ઝળહળતી 55 વર્ષ જૂની 'આશાપુરા ગરબી'
- જામનગરમાં રિલાયન્સની બોલિવૂડ નવરાત્રી, મલાઇકા અરોરાએ ગરબા રમી ખેલૈયાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
- ધૂળ, નોન-સ્ટોપ ગરબા અને હાઇસ્પીડ સ્ટેપ્સ લાવી શકે છે ગંભીર આફત, નિષ્ણાત તબીબોએ ખેલૈયાઓને ચેતવ્યા
- અમદાવાદઃ 150 વર્ષ જૂની પરંપરા, પુરૂષો જ રમે છે ગરબા, VIDEOમાં જુઓ આસ્થા અને વારસાની અનોખી કહાની!