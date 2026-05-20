ઉનામાં રખડતા શ્વાનનો આતંક: સોસાયટીમાં રમી રહેલા બાળકો પર કર્યો હુમલો, સ્થાનિકોમાં ફફડાટ

ઉનામાં ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલી જસરાજનગર સોસાયટીમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક વધતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

Published : May 20, 2026 at 7:40 AM IST

ઉના: ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલી જસરાજનગર સોસાયટીમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક વધતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં સોસાયટીના 4થી 5 જેટલા બાળકો પર શ્વાને હુમલો કરવાના બનાવ સામે આવ્યા છે. તાજેતરમાં જ એક બાળક પર ત્રણ શ્વાને એકસાથે હુમલો કરતા તેને બચકા ભર્યા હતા. આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ઉનામાં સાંજના સમયે સ્વામિનારાયણ સભાનું આમંત્રણ પાઠવી પોતાના ઘરે પરત ફરી રહેલા રૂદ્ર નરેશ જાગાણી નામના બાળકની પાછળ અચાનક ત્રણથી ચાર જેટલા રખડતા શ્વાન દોડી આવ્યા હતા. શ્વાને બાળક પર હુમલો કરી તેના હાથ અને પગના ભાગે બચકા ભર્યા હતા. હુમલા દરમિયાન બાળકે બુમાબુમ કરતા આસપાસના લોકો તરત દોડી આવ્યા હતા અને બાળકને શ્વાનની ચંગુલમાંથી છોડાવ્યો હતો.

આ સમગ્ર ઘટના સોસાયટીમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે શ્વાન બાળકો પાછળ દોડતો અને હુમલો કરતો જોવા મળતા સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે. ઘટનાના પગલે સોસાયટીના રહીશો નગરપાલિકા કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને તાત્કાલિક રખડતા શ્વાનને પકડીને દૂર ખસેડવાની માંગ કરી હતી.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, સાંજ પડતાં જ બાળકોને બહાર રમવા મોકલવામાં પણ વાલીઓને ભય લાગી રહ્યો છે. રહીશોએ નગરપાલિકા તંત્રને ચેતવણી આપતા જણાવ્યું હતું કે, કોઇ મોટી દુર્ઘટના બને તે પહેલા કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હાલ રખડતા શ્વાનના હુમલાને લઇને સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ મામલે ઉના નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર જે. જે. ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "જસરાજનગરમાં શ્વાને બાળક પર હુમલો કર્યાની ઘટનાની જાણ થઈ છે. સરકાર તરફથી ગાઈડલાઈન તેમજ ગ્રાન્ટ પણ ફાળવવામાં આવી છે. જેથી તાત્કાલિક ધોરણે એજન્સી નક્કી કરી રખડતા શ્વાનના રસીકરણ અને નિયંત્રણ માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.”

