અમરેલીના વડીયા પંથકમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક: 25 દિવસમાં ચાર બાળકો પર હુમલા, બે બાળકોના મોત

છેલ્લા 20 થી 25 દિવસમાં 4 બાળકો પર જીવલેણ હુમલા, બે બાળકોના થયા મોત, ગ્રામજનો ભયભીત, ખાન ખીજડિયા સીમમાં 7 વર્ષીય રોમિતનું શ્વાનોએ કર્યું શિકાર.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST

અમરેલી : જિલ્લાના વડીયા પંથકમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. છેલ્લા 20 થી 25 દિવસોમાં શ્વાનોના ટોળાએ ચાર નાના બાળકો પર જીવલેણ હુમલા કર્યા છે. આ ઘટનાઓમાં બે નિર્દોષ બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. બુધવારે ફરી એક હુમલામાં 7 વર્ષીય બાળકનું મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

ખાન ખીજડિયા સીમમાં ફરી બની ઘટના

આ ઘટના વડીયાના ખાન ખીજડિયા સીમ વિસ્તારની છે. અહીં આવેલા પ્રફુલભાઈ માવજીભાઈ બોરડના ખેતરમાં કામ કરતા ખેતમજૂર મગનભાઈ બારૈયાના 7 વર્ષીય પુત્ર રોમિત પર 4 થી 5 હિંસક શ્વાનોના ટોળાએ અચાનક હુમલો કર્યો. બાળક તે સમયે એકલો હતો. શ્વાનોએ તેના પર તૂટી પડી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત કર્યો. આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બાળકનું મોત થઈ ગયું હતું.

આ પહેલાં પણ ત્રણ બાળકો પર થયા હતા હુમલા

સ્થાનિક ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, આ જ શ્વાનોના ટોળાએ તે પહેલાં પણ ત્રણ જેટલા બાળકો પર હુમલા કર્યા હતા. તેમાંથી એક બાળકનું મોત પણ થયું હતું. છતાં તંત્ર દ્વારા હજી સુધી હિંસક શ્વાનોને પકડવા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. સતત વધતી જતી ઘટનાઓને કારણે ગ્રામજનોમાં રોષ અને ભય બંને વ્યાપી ગયા છે.

માતા-પિતા બાળકોને બહાર મોકલતા ડરે છે

રખડતા શ્વાનોના આતંકને કારણે હવે માતા-પિતાઓ પોતાના નાના બાળકોને ઘરની બહાર રમવા મોકલવામાં ડર અનુભવે છે. ગામડાંમાં સાંજ પડતાં જ લોકો ડરના માર્યા ઘરની અંદર જ સીમિત થઈ જાય છે. ખાન ખીજડિયા તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં હાલ દહેશતનો માહોલ છે.

તંત્ર સામે ગ્રામજનોનો રોષ

ગામલોકોએ દાવો કર્યો છે કે તેમણે અનેક વખત પંચાયત અને તાલુકા તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી. પણ આજ સુધી કોઈ ઠોસ કાર્યવાહી થઈ નથી. શ્વાનોના આતંકને રોકવા માટે કે પશુપાલન વિભાગ દ્વારા જીવલેણ બની ગયેલા શ્વાનોને પકડવા કોઈ ટીમ નથી મોકલાઈ. ગ્રામજનોએ હવે તાત્કાલિક અસરકારક પગલાં લેવાની માંગણી કરી છે.

સ્થાનિક લોકોએ આ દુર્ઘટનાની જવાબદારી લેતાં તંત્ર પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે હવે આટલી ગંભીર ઘટનાઓ બન્યા પછી પણ જો હિંસક શ્વાનોને પકડવામાં નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં વધુ નાના બાળકોનો જીવ જઈ શકે છે. લોકોએ સરકારી અધિકારીઓને અરજી કરી છે કે આ શ્વાનોના ટોળાને તાત્કાલિક પકડીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવે અથવા કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

રોમિત જેવા નાનકડા બાળકના મોતની જાણ થતાં સમગ્ર ખાન ખીજડિયા અને વડીયા પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. લોકોએ રોમિતના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને ગ્રામજનોએ સામૂહિક દફનવિધિમાં ભાગ લીધો હતો.

તાત્કાલિક પગલાંની માગણી

હવે ગામલોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે વહીવટી તંત્ર તાત્કાલિક અસરકારક કાર્યવાહી કરે. રખડતા શ્વાનોની વસતી પર નિયંત્રણ મેળવવા, હિંસક બની ચૂકેલા શ્વાનોને પકડવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે કાયમી ઉપાય શોધવા જવાબદાર અધિકારીઓ પર દબાણ વધી રહ્યું છે.

