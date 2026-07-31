અરવલ્લી મેઘરજમાં રખડતા શ્વાનનો હુમલો: 8 વર્ષની બાળકી ગંભીર ઘાયલ, અમદાવાદ રિફર
બાળકીને ઇજાઓ ગંભીર જણાતા તબીબોએ વધુ સારવાર માટે બાળકીને અમદાવાદ રિફર કરી હતી.
Published : July 31, 2026 at 1:23 PM IST
અરવલ્લી : જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના ગોધાવાડા ગામે શાળાએ ભણવા જતી 8 વર્ષની બાળકી પર રખડતા શ્વાને જીવલેણ હુમલો કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. હુમલામાં બાળકીના ચહેરા અને આંખના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી, જ્યારે શ્વાને કાન કરડી ખાતા બાળકીને કાયમી કાન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગોધાવાડા ગામે શાળાએ જતી બાળકી પર અચાનક રખડતા શ્વાને હુમલો કર્યો હતો. બાળકીની બૂમો સાંભળી સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા અને શ્વાનના ચંગુલમાંથી બાળકીને બચાવી હતી. ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બાળકીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. ઇજાઓ ગંભીર જણાતા તબીબોએ વધુ સારવાર માટે બાળકીને અમદાવાદ રિફર કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મેઘરજ તાલુકામાં માત્ર સાત દિવસ અગાઉ જ 10 વર્ષની બાળકી પર પણ રખડતા શ્વાને હુમલો કર્યો હતો. સતત બની રહેલી આવી ઘટનાઓને કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. સ્થાનિક ગ્રામજનોએ રખડતા શ્વાનોના વધતા આતંક સામે તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવા તેમજ નિર્દોષ લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સંબંધિત તંત્ર સમક્ષ માંગ ઉઠાવી છે.
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