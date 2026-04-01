ઉનાના પાતાપુરમાં સિંહણોનો આતંક, શિકારની શોધમાં વસાહતમાં ઘૂસી રખડતા પશુ પર હુમલાનો પ્રયાસ

બે સિંહણો આવી ચડતાં ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ, સિંહણોની આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતાં સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામે સિંહણોનો આતંક
ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામે સિંહણોનો આતંક (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 11:46 AM IST

Updated : April 1, 2026 at 11:57 AM IST

1 Min Read
ઉના: ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામે આજે વહેલી સવારે અચાનક બે સિંહણોના આગમનથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. શિકારની શોધમાં નીકળેલી આ સિંહણો વસાહત વિસ્તારમાં પ્રવેશી ગઈ હતી, જેના કારણે લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.

CCTV માં દેખાય છે તે મુજબ, સિંહણોએ ગામમાં રખડતી એક ગાયને નિશાન બનાવી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના ગામના સરપંચના ફાર્મ નજીક બની હતી. સિંહણોની નજરમાં આવેલી ગાય શરૂઆતમાં ગભરાઈ ગઈ હતી, પરંતુ તેણે અચાનક અપ્રતિમ હિંમત દાખવતા સિંહણોનો સામનો કર્યો હતો.

શિકારની શોધમાં વસાહતમાં ઘૂસી સિંહણો (CCTV)

ગાયના સામનાથી સિંહણો દોડી

સામાન્ય રીતે સિંહણોનો સામનો કરવાનું કોઈ રખડતું પશુ ટાળે છે. પરંતુ આ ગાયે સિંહણો સામે પગપાળા કરતા હુમલાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. ગાયના આક્રમક પ્રતિકારથી સિંહણો પોતે જ ગભરાઈ ગઈ હતી અને અંતે શિકારનો પ્રયાસ છોડીને ખેતરો તરફ ભાગી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી, પરંતુ ગ્રામજનોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે.

CCTVમાં કેદ થયો વીડિયો

આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. કેમેરામાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે ગાય સિંહણોનો સામનો કરે છે અને બંને સિંહણો ગભરાઈને ભાગી છૂટે છે. આ વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

લોકોની માંગ: સિંહોને જંગલમાં મોકલો

ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા એક વર્ષથી પાતાપુર ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની અવરજવર સતત વધી રહી છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા વારંવાર વન વિભાગને રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે કે આ સિંહોને સલામત રીતે જંગલમાં પરત મોકલવામાં આવે. ગ્રામજનોએ વન વિભાગના અધિકારીઓએ આ મામલે તાત્કાલિક ધ્યાન આપીને કાયમી ઉકેલ લાવવાની માગણી કરી છે.

Last Updated : April 1, 2026 at 11:57 AM IST

