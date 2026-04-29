VNSGUની પરીક્ષાઓમાં ચોરીની 'અજબ-ગજબ' રીતો: ક્યાંક પ્લાઝો પર જવાબો તો ક્યાંક ChatGPTનો સહારો!

કોઈએ ઉત્તરવહીમાં 100ની નોટ મૂકી તો કોઈએ ટેક્નોલૉજીની મદદ લીધી

કોઈએ ઉત્તરવહીમાં 100ની નોટ મૂકી તો કોઈએ ટેક્નોલૉજીની મદદ લીધી
કોઈએ ઉત્તરવહીમાં 100ની નોટ મૂકી તો કોઈએ ટેક્નોલૉજીની મદદ લીધી (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 29, 2026 at 7:24 PM IST

સુરત: વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા ગત માર્ચ મહિનામાં લેવાયેલી પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિના એવા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે જેણે પરીક્ષા વિભાગના અધિકારીઓને પણ માથું ખંજવાળવા મજબૂર કરી દીધા છે. પરંપરાગત કાપલીઓથી લઈને હાઈટેક AI (Artificial Intelligence) સુધીના નુસખાઓ વિદ્યાર્થીઓએ અજમાવ્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

તપાસ દરમિયાન સ્ક્વૉડ સમયે ચોંકી ઉઠી જ્યારે એક વિદ્યાર્થીની તેના પ્લાઝો ડ્રેસ પર આખેઆખા જવાબો લખીને પરીક્ષા આપવા પહોંચી હતી. અન્ય એક કિસ્સામાં, એક વિદ્યાર્થીનીએ તેના કાળા રંગના સ્કાફ પર બારીક અક્ષરે જવાબો લખ્યા હતા, જેથી કાળા રંગમાં લખાણ નજરે ન પડે. જોકે, શંકાસ્પદ હલચલને કારણે આ બંને વિદ્યાર્થીનીઓ ઝડપાઈ ગઈ હતી.

શિક્ષકોને લાંચ આપી

ચોરીની હાઈટેક રીતો વચ્ચે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ જૂનો અને જાણીતો નુસખો પણ અજમાવ્યો હતો. TYBAની એક વિદ્યાર્થીનીએ તેની ઉત્તરવહીના દરેક વિષયમાં 100 રૂપિયાની નોટ જોડી હતી. સાથે જ લાલ પેનથી ભાવુક વિનંતી કરી હતી કે, "સર-મેડમ, મને પ્લીઝ પાસ કરી દેજો". યુનિવર્સિટીએ કરન્સી નોટ મૂકી લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કરનાર આવા 3 કિસ્સા નોંધ્યા છે.

યુનિવર્સિટીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે વિદ્યાર્થીઓ શોર્ટકટ છોડી મહેનત પર ધ્યાન આપે, (ETV Bharat Gujarat)

ટેક્નોલૉજીનો સહારો લીધો

ડિજિટલ યુગમાં મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ પણ પાછળ નથી. MBBSની પરીક્ષામાં 06 વિદ્યાર્થીઓ ChatGPT ની મદદથી બ્લૂટૂથ અને મોબાઈલ દ્વારા જવાબો લખતા રંગેહાથ ઝડપાયા હતા. યુનિવર્સિટીએ આ બાબતને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ તમામ 6 વિદ્યાર્થીઓને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારી તેમની પરીક્ષાઓ રદ કરી દીધી છે.

યુનિવર્સિટીની શિસ્ત સમિતિ (MPEC) દ્વારા કુલ 226 વિદ્યાર્થીઓને ગેરરીતિ બદલ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જેનું વિભાજન નીચે મુજબ છે:

  • કાપલી અને સાહિત્ય: 94 કિસ્સા
  • કાપલીમાંથી ઉતારો: 45 કિસ્સા
  • શરીર (હાથ-પગ) પર લખાણ: 17 કિસ્સા
  • હોલ ટિકિટ/સ્કેલ પર લખાણ: 21 કિસ્સા
  • મોબાઈલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ્સ: 22 કિસ્સા
  • Chat GPT અને કરન્સી નોટ: 09 કિસ્સા

પરીક્ષા નિયામક એ. વી. ધડુકના જણાવ્યા અનુસાર, પકડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જોકે, માનવીય અભિગમ દાખવતા 14 વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ માનસિક તણાવમાં જણાતા હતા, તેમને 'મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન અને સલાહ કેન્દ્ર' દ્વારા કાઉન્સિલિંગ આપવામાં આવ્યું હતું.

યુનિવર્સિટીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે વિદ્યાર્થીઓ શોર્ટકટ છોડી મહેનત પર ધ્યાન આપે, કારણ કે ગેરરીતિ બદલની સજા તેમના ભવિષ્ય અને કરિયર પર મોટું પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ મૂકી શકે છે.

