રામસર સાઈટમાં રમઝટ બંધ કરો! નળ સરોવર મુદ્દે હાઈકોર્ટનો કડક આદેશ; બોટિંગ અને પ્લાસ્ટિક પર બ્રેક
નળ સરોવર સહિત ગુજરાતની રામસર સાઈટ અને વેટલેન્ડની જાળવણીને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટએ રાજ્ય સરકારને કડક સૂચનો આપ્યા છે
Published : January 30, 2026 at 4:46 PM IST
અમદાવાદ: નળ સરોવર સહિત ગુજરાતની રામસર સાઈટ અને વેટલેન્ડની જાળવણીને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટએ રાજ્ય સરકારને કડક સૂચનો આપ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોને આધારે હાઈકોર્ટમાં સુઓ મોટો અરજી લેવામાં આવી છે, જેમાં રામસર સાઈટની સુરક્ષા અને પર્યાવરણ જાળવણીનો મુદ્દો કેન્દ્રમાં છે.
આ મામલે ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગરવાલની ખંડપીઠ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા દેશભરની તમામ રામસર સાઈટની યોગ્ય જાળવણી થાય છે કે નહીં તે બાબતે દરેક રાજ્યની હાઈકોર્ટને સુઓ મોટો કાર્યવાહી હાથ ધરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ગુજરાતની નળ સરોવર, થોળ, વઢવાણ અને ખીજડીયા રામસર સાઈટનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નડાબેટ ભારતનું સૌથી મોટું વેટલેન્ડ હોવાનું પણ કોર્ટમાં નોંધાયું છે.
વર્ષ 2018માં નળ સરોવર રામસર સાઈટને લઈને અગાઉ પણ હાઈકોર્ટમાં સુઓ મોટો અરજી લેવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના વિસ્તૃત હુકમ બાદ તમામ રામસર સાઈટની ફરીથી તપાસ અને રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યા છે.
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે પ્રિન્સિપાલ ચીફ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટની એફિડેવિટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. એફિડેવિટમાં જણાવાયું છે કે રામસર સાઈટ પર તપાસ કરવામાં આવી છે અને ગુજરાત સ્ટેટ વેટલેન્ડ ઓથોરિટીની પર્યાવરણ મંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. વર્તમાન રિપોર્ટ નળ સરોવર અને થોળ સાઈટ અંગે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે નડાબેટનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે સમય માંગવામાં આવ્યો છે.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી એચ વિર્કએ જણાવ્યું હતું કે તમામ રામસર સાઈટ અને ઈકો સેન્સિટીવ ઝોનમાં પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, સાઈનબોર્ડ લગાવાયા છે, કચરાપેટીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
જોકે હાઈકોર્ટએ આ વ્યવસ્થાને અપૂરતી ગણાવી હતી. ચીફ જસ્ટિસે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે નળ સરોવર ઈકો સેન્સિટીવ ઝોન છે અને અહીં ગીર ફોરેસ્ટ જેવી કડક નીતિ અમલમાં મુકવી જોઈએ. નળ સરોવર પર આવનારા દરેક વ્યક્તિ માટે પ્લાસ્ટિક બોટલ, નાસ્તાના પડીકા, ગુટખા સહિતની વસ્તુઓ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ.
હાઈકોર્ટએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નળ સરોવર કોઈ પર્યટન સ્થળ નથી. ઈકો સેન્સિટીવ ઝોનમાં ખોરાક લઈને પ્રવેશ ન કરી શકાય. નાસ્તા માટે અલગ વિસ્તાર જાહેર કરવો જોઈએ અને અંદરના ઝોનમાં પ્લાસ્ટિક, થર્મોકોલ અને ડિસ્પોઝેબલ સામગ્રી પર સંપૂર્ણ મનાઈ હોવી જોઈએ.
બોટિંગ પ્રવૃત્તિ અંગે હાઈકોર્ટએ મહત્ત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી હતી. કોર્ટએ કહ્યું હતું કે રામસર સાઈટમાં બોટિંગએ ગીરમાં સફારી કરવા સમાન છે, એટલે બોટિંગ માટે પણ કડક નિયમો હોવા જોઈએ. બોટ ચાલકોને લાયસન્સ આપવું, યોગ્ય યુનિફોર્મ આપવું અને બોટિંગ પ્રવૃત્તિઓને નિયમન કરવાની જરૂર હોવાનું કોર્ટએ જણાવ્યું હતું.
કોર્ટ મિત્રે નળ સરોવરની મુલાકાત દરમિયાન બાઉન્ડ્રી વોલ તૂટેલી હોવાની તેમજ ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી અને માછીમારી થતી હોવાની નોંધ કરી હતી. હાઈકોર્ટએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે નળ સરોવરમાં માછીમારી પર પ્રતિબંધ છે અને ચેકિંગ પોઇન્ટ ગોઠવવા જરૂરી છે.
હાઈકોર્ટએ રાજ્ય સરકારને જણાવ્યું હતું કે નળ સરોવર એન્ટ્રી ફ્રી ઝોન ન બની શકે. પ્લાસ્ટિક અને બોટિંગને લઈને સ્પષ્ટ અને અસરકારક પ્લાન તૈયાર કર્યા બાદ જ અંતિમ નિર્દેશ આપવામાં આવશે. કેમેરા લગાવવાની દરખાસ્તને કોર્ટએ સકારાત્મક ગણાવી હતી.
કોર્ટએ ચીફ સેક્રેટરીને સૂચના આપી હતી કે વન વિભાગ, સરદાર સરોવર નિગમ, મત્સ્ય વિભાગ સહિતના વિભાગોને સાથે રાખી હાઈ લેવલ કમિટી બનાવવામાં આવે, જેથી નદી અથવા કેનાલનું પાણી રામસર સાઈટમાં ન આવે. નળ સરોવર કુદરતી રીતે વરસાદી પાણીથી ભરાતું સરોવર છે, જે સમય જતા સુકાઈ જાય છે. થોળ પક્ષી અભયારણ્યના રિપોર્ટમાં કેમિકલ કચરો ડિસ્ચાર્જ થતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ મુદ્દે GPCBનો રિપોર્ટ વન વિભાગ તેમજ હાઈકોર્ટએ પણ મંગાવ્યો છે. કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે વન વિભાગ અને રાજ્યના અન્ય વિભાગો વચ્ચે પૂરતો સમન્વય નથી.આ મામલે આગામી સમયમાં વધુ સુનાવણી યોજાશે.
આ પણ વાંચો: