‘રિકન્સ્ટ્રક્શનના નામે આરોપીઓના વરઘોડા બંધ કરો’, DGPની ગુજરાત પોલીસને સ્પષ્ટ સૂચના
Published : May 13, 2026 at 4:15 PM IST
ગાંધીનગર: ધરપકડ બાદ આરોપીને જાહેરમાં પરેડ કરાવવા, હાથકડી-દોરડાથી બાંધીને સરઘસ કાઢવા અને જનતા સમક્ષ અપમાનજનક વર્તન કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પર સખત પ્રતિબંધ મૂકતા ગુજરાત પોલીસ વિભાગે તમામ અધિકારીઓ-કર્મચારીઓને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ જારી કરી છે. આ સૂચનાઓમાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદાઓનું કડક પાલન કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ડી.કે. બાસુ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ વેસ્ટ બંગાળના ૧૯૯૬ના ઐતિહાસિક ચુકાદામાં આરોપીના માનવ અધિકારો અને આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવા વિવિધ માર્ગદર્શિકા આપી હતી. આ જ સંદર્ભમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે રીટ પીટિશન નંબર ૧૫૩/૨૦૧૮ (ભૌતિક વિજયભાઈ ભટ્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય)માં તા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ આપેલા ચુકાદામાં આરોપીને જાહેરમાં પરેડ કરાવવી નહીં, હિંસાત્મક ટોળા સમક્ષ સુરક્ષિત રાખવો, ગેરવર્તણૂક ન કરવી અને આત્મસન્માન જળવવા જેવી સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી હતી.
આ ચુકાદાઓ અને હાઈકોર્ટના હુકમને ધ્યાનમાં લઈને ડી.જી.પી. કચેરીએ જારી કરેલા પરિપત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આવા અમાનવીય વર્તનથી પોલીસની છબી ખરડાઈ છે અને જનતામાં ખરાબ છાપ ઉભી થાય છે. ભવિષ્યમાં આવી ભૂલો ન થાય તે માટે નવી ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS), ૨૦૨૩ની જોગવાઈઓનું પાલન કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
મુખ્ય સૂચનાઓ:
- ધરપકડ વખતે: પોલીસ અધિકારીએ પોતાનું નામ અને ઓળખ સ્પષ્ટપણે જણાવવી, ધરપકડનું મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવું અને સાક્ષીની હાજરીમાં તેનું સાક્ષીકરણ કરાવવું. આરોપીને તેના કુટુંબને જાણ કરવાનો અધિકાર છે.
- હાથકડીનો ઉપયોગ: માત્ર રીઢા ગુનેગારો, સંગઠિત અપરાધીઓ, આતંકવાદી કે ગંભીર કેસોમાં જ. અન્ય કેસોમાં મેજિસ્ટ્રેટની મંજૂરી લેવી જરૂરી.
- તપાસ દરમિયાન: પંચનામા, રીકન્સ્ટ્રક્શન, મેડિકલ ચેકઅપ કે અન્ય તપાસ કામગીરી વખતે આરોપીના આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવું. જો ભાગી જવાની શક્યતા હોય તો જરૂરી સાવચેતી રાખવી, પરંતુ જાહેર અપમાન ન કરવું.
- પ્રતિબંધિત વર્તન: આરોપીને જાહેરમાં ઉઠક-બેઠક કરાવવી, ઘૂંટણિયે ચલાવવો, લાત-લાકડી મારવી, કાન પકડાવી માફી મંગાવવી, મુર્ગો બનાવવો વગેરે કોઈપણ સ્વરૂપે નહીં કરવું.
પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કોઈ પણ અધિકારી કે કર્મચારી આવા માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનમાં સામેલ જણાશે તો તેની સામે કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ જવાબદારી સંબંધિત વિસ્તારના ડીવાયએસપી, એસપી, ડીસીપી જેવા વરિષ્ઠ અધિકારીઓની રહેશે.