ETV Bharat / state

મુંબઈ-અમદાવાદ વંદે ભારત ટ્રેન પર સુરત નજીક પથ્થર ફેંકાયા, યુપી ગવર્નર આનંદીબેન પટેલ પણ ટ્રેનમાં સવાર હતા

વંદે ભારત ટ્રેન ઉત્રાણ નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક બહારથી પથ્થરમારો થયો હતો. ટ્રેનના ચેરકાર કોચ C-6 અને C-10ના કાચ ક્રેક થયા હતા.

વંદે ભારત ટ્રેનની ફાઈલ તસવીર
વંદે ભારત ટ્રેનની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: મુંબઈથી અમદાવાદ જઈ રહેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 22961) પર સુરત નજીક પથ્થરમારા થયો છે. સુરત રેલવે સ્ટેશનથી રવાના થયા બાદ ઉત્રાણ સ્ટેશન પાસેથી પસાર થતી વખતે અસામાજિક તત્ત્વોએ ટ્રેન પર પથ્થરો ફેંક્યા હતા. આ ઘટના વખતે ટ્રેનમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પણ મુસાફરી કરી રહ્યાં હતાં. જોકે તેઓ એકિ્ઝક્યુટિવ કોચમાં હોવાથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહ્યા હતા અને કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી.|

વંદે ભારત ટ્રેન ઉત્રાણ નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક બહારથી પથ્થરમારો થયો હતો. ટ્રેનના સામાન્ય ચેરકાર કોચ C-6 અને C-10ના કાચ ક્રેક થયા હતા, જેના કારણે મુસાફરોમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. VVIP મુસાફર સવાર હોવાની માહિતી વચ્ચે પથ્થરમારાના સમાચાર મળતાં જ રેલવે પ્રશાસન અને સુરક્ષા એજન્સીઓમાં દોડધામ મચી હતી.

RPFએ શંકાસ્પદ યુવકની અટકાયત કરી
RPFએ શંકાસ્પદ યુવકની અટકાયત કરી (ETV Bharat Gujarat)

RPFએ નશેડી યુવકની અટકાયત કરી

અંકલેશ્વર રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તપાસ શરૂ કરી હતી. RPFની ટીમે ટ્રેક નજીકથી આશરે 30 વર્ષીય એક શંકાસ્પદ યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ઝડપાયેલો યુવક નશાની હાલતમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે, જોકે તેની ઓળખ અને પૂછપરછની સત્તાવાર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

હુમલા પાછળના ઈરાદા અંગે ઊંડી તપાસ શરૂ
સુરક્ષા એજન્સીઓ હાલ પકડાયેલા શંકાસ્પદ શખ્સની ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરી રહી છે કે પથ્થરમારો માત્ર નશાની હાલતમાં કરાયો હતો કે પછી તેની પાછળ કોઈ અન્ય ષડયંત્ર કે ઈરાદો હતો. આ ઘટના બાદ રેલવે પ્રશાસને સુરત-અમદાવાદ રેલવે ટ્રેક આસપાસ પેટ્રોલિંગ વધારી સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ સઘન બનાવી દીધી છે.

શકમંદ યુવકની પૂછપરછ
પશ્ચિમ રેલવે PRO અનુભવ સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરતથી ટ્રેન નીકળ્યા બાદ ઉત્રાણ રેલવે સ્ટેશન નજીક વંદે ભારત ટ્રેન પર પથ્થર મારો થયો હોવાની જાણકારી મળી હતી. જેથી તાત્કાલિક આરતી અને જાણ કરવામાં આવી હતી. અંકલેશ્વર આરપીએફના ઇન્સ્પેક્ટર તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી એક શંકાસ્પદ યુવાનને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે અને તેની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લિવ-ઈનમાં રહેતા આંતરધર્મીય કપલને પોલીસે જુદા કર્યા, હાઇકોર્ટે કરાવ્યું બંનેનું મિલન
  2. અમદાવાદ: ભૂતિયા ડિમોલિશનનો મામલો ગરમાયો, AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો હોબાળો
  3. બોલો! રાજકોટમાં ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ, RMCએ 206 કિલો જથ્થો નષ્ટ કર્યો

TAGGED:

VANDE BHARAT TRAIN
STONE PELTING ON VANDE BHARAT
MUMBAI AHMEDABAD VANDE BHARAT
વંદે ભારત ટ્રેન પર પથ્થર ફેંકાયા
UP GOVERNOR ANANDIBEN PATEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.