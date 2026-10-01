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વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં દવાનો જથ્થો ખુટ્યો, ડાયાબિટીસ-બ્લડપ્રેશરની દવાઓની અછત

હાલ ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓની અછત છે. હોસ્પિટલમાં વપરાતી આશરે 1000 પ્રકારની દવાઓમાંથી 350 જેટલી દવાઓની અછત અને શોર્ટ સપ્લાય હોવાનું જણાવાયું છે.

વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં દવાનો જથ્થો ખુટ્યો
વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં દવાનો જથ્થો ખુટ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 5:15 PM IST

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વડોદરા: વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં દવાના સ્ટોકની અછત જોવા મળી રહી છે. હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓની અછત છે. હોસ્પિટલમાં વપરાતી આશરે 1000 પ્રકારની દવાઓમાંથી 350 જેટલી દવાઓની અછત અને શોર્ટ સપ્લાય હોવાનું જણાવાયું છે.

SSG હોસ્પિટલમાં ડાયાબિટીસ-બ્લડપ્રેશરની અછત

વડોદરાની સયાજી જનરલ હોસ્પિટલ એટલે કે SSG હોસ્પિટલમાં દવાના સ્ટોકની અછતને લઇને દર્દીઓ પરેશાન થયા છે. હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે દવાના સ્ટોક અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હાલ હોસ્પિટલમાં ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓની અછત છે. હોસ્પિટલમાં આશરે 1000 પ્રકારની દવાઓનો ઉપયોગ થાય છે તેમાંથી આશરે 350 દવાઓની અછત અથવા શોર્ટ સપ્લાય હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં દવાનો જથ્થો ખુટ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી દવાની અછતની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હોસ્પિટલમાં દવાઓનો સપ્લાય GSCL દ્વારા કરવામાં આવે છે. જોકે, GSCL તરફથી પૂરતો દવા સપ્લાય ન થવાના કારણે હોસ્પિટલમાં દવાઓની અછત સર્જાઈ છે. દવાઓનો પૂરતો સપ્લાય ન મળતા હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા દર્દીઓને જરૂરી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. RMOના જણાવ્યા મુજબ, સરકાર તરફથી દવા ન મળતી હોવાથી હવે ટેન્ડર પ્રક્રિયા મારફતે દવાઓની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે.

દર્દીઓની જરૂરિયાત સામે 25થી 30 ટકા જેટલી દવાની અછત

SSG હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓની સંખ્યાની સરખામણીએ દવાઓની ઉપલબ્ધતા અંગે પણ અછત જોવા મળી રહી છે. ડો. હિતેન્દ્ર ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ દર્દીઓની જરૂરિયાતની સામે દવાઓમાં આશરે 25થી 30 ટકા જેટલી અછત છે. SSG હોસ્પિટલમાં દર વર્ષે મોટા પ્રમાણમાં દવાઓનો ઉપયોગ થાય છે. હોસ્પિટલમાં વાર્ષિક રૂ.30 કરોડથી વધુની દવાઓનો વપરાશ થતો હોવાનું RMOએ જણાવ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં દવાનો નિયમિત અને પૂરતો સપ્લાય જળવાઈ રહે તે હોસ્પિટલ માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે.

દવાના સપ્લાયમાં સર્જાયેલી અછત અંગે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા સરકારને જાણ કરવામાં આવી રહી હોવાનું પણ જણાવાયું છે. RMO ડો. હિતેન્દ્ર ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ, દવાના સ્ટોક અને સપ્લાય અંગે દર મહિને સરકારને રિપોર્ટ આપવામાં આવે છે.

હાલ ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓ સહિત વિવિધ દવાઓના સ્ટોકમાં અછત વચ્ચે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા ટેન્ડર મારફતે દવાઓ ખરીદવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્રણ મહિનાથી ચાલી રહેલી દવાની અછત વચ્ચે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા દર્દીઓને જરૂરી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.

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TAGGED:

VADODARA MEDICINE SHORTAGE
SSG HOSPITAL MEDICINE SHORTAGE
ડાયાબિટીસ દવાની અછત
MEDICINE SHORTAGE VADODARA

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