વડોદરા નજીક પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાંથી MD ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો, બે નાઇજીરિયન નાગરિકની અટકાયત
વડોદરામાંથી પસાર થતી અમૃતસરથી બાંદ્રા જતી પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાંથી MD ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે.
Published : October 24, 2026 at 10:00 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાંથી પસાર થતી અમૃતસરથી બાંદ્રા જતી પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાંથી MD ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. DRIની ટીમે બાતમીના આધારે ચાલુ ટ્રેનમાંથી MD ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે નાઇજીરિયન નાગરિકોને ઝડપી લીધા હતા. જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં હોવાનો અંદાજ છે. DRIની ટીમે ડ્રગ્સની તપાસ માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની મદદ લીધી છે.
વડોદરા નજીક ટ્રેનમાંથી MD ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો
મળતી માહિતી અનુસાર, DRIની ટીમને પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં માદક પદાર્થ લઈ જવામાં આવતો હોવાની બાતમી મળી હતી. બાતમીના આધારે ટીમે ચાલુ ટ્રેનમાં ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદ માદક પદાર્થનો જથ્થો મળી આવતાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ જથ્થા સાથે બે નાઈજીરિયન નાગરિકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.
DRI દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલા MD ડ્રગ્સની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં હોવાનો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સનું ચોક્કસ વજન, તેની બજાર કિંમત અને અન્ય વિગતો અંગે સત્તાવાર માહિતી હજી સ્પષ્ટ થઈ નથી. માદક પદાર્થની ઓળખ અને તેની પુષ્ટિ માટે DRIની ટીમે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની મદદ લીધી છે. FSLની તપાસ બાદ જપ્ત કરાયેલા પદાર્થ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
DRIની કાર્યવાહી બાદ બંને ઝડપાયેલા નાઈજીરિયન નાગરિકોને વડોદરા રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હવે તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા પદાર્થના જથ્થા અને તેની હેરફેર અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
ટ્રેન મારફતે માદક પદાર્થની હેરફેર થતી હોવાની આશંકા વચ્ચે આ કાર્યવાહી મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યું હતું, તેને ક્યાં પહોંચાડવાનું હતું અને આ હેરફેર પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે નેટવર્ક સંકળાયેલું છે કે નહીં તે અંગેની વિગતો હાલ ઉપલબ્ધ નથી.
આ સમગ્ર મામલે FSLના રિપોર્ટ અને તપાસ એજન્સીની વધુ કાર્યવાહી બાદ જપ્ત કરાયેલા પદાર્થની ચોક્કસ ઓળખ, જથ્થો તથા તેની હેરફેર સંબંધિત વિગતો સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
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