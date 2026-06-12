પુસ્તક વગર કેવી રીતે ભણવું? જામનગરમાં શાળાઓમાં પાઠ્યપુસ્તકોની અછત: વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ મૂંજાયા
રાજ્યની કેટલીક સરકારી અને ખાનગી શાળાઓમાં પાઠ્યપુસ્તકોની અછતને કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર અસર પડવાની આશંકા સેવાઈ રહી હતી.
Published : June 12, 2026 at 6:59 PM IST
જામનગર: નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થતાં જ શાળાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ બીજી તરફ રાજ્યની કેટલીક સરકારી અને ખાનગી શાળાઓમાં પાઠ્યપુસ્તકોની અછતને કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર અસર પડવાની આશંકા સેવાઈ રહી હતી. આ ગંભીર મુદ્દા પર જામનગરના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ (DEO) પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે અને વાલીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓને આશ્વાસન આપ્યું છે કે પુસ્તકોની અછત હોવા છતાં શિક્ષણ કાર્ય અટકશે નહીં.
વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અને સ્માર્ટ બોર્ડનો ઉપયોગ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી વિપુલ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જે શાળાઓમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાઠ્યપુસ્તકો ઉપલબ્ધ નથી, ત્યાં શાળાઓ પાસે અગાઉથી જે પણ પુસ્તકો સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ છે તેના આધારે વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, તેમણે આધુનિક ટેકનોલોજીના મહત્વ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે, જામનગર જિલ્લાની મોટાભાગની શાળાઓમાં 'સ્માર્ટ બોર્ડ' (Smart Boards) ની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. પાઠ્યપુસ્તકોના અભાવે શિક્ષકો આ સ્માર્ટ બોર્ડના માધ્યમથી ડિજિટલ કન્ટેન્ટનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ અસરકારક રીતે ભણાવી રહ્યા છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં કોઈ મોટો વિક્ષેપ ન આવે.
પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા ઝડપી કામગીરી
પુસ્તકો ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરતા અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, 'ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ' દ્વારા દરેક જિલ્લા સુધી પુસ્તકો પહોંચાડવાની કામગીરી ખૂબ જ ઝડપથી ચાલી રહી છે. હાલમાં આ વિતરણ પ્રક્રિયા પ્રગતિમાં છે અને ખૂબ જ ટૂંકા સમયની અંદર તમામ શાળાઓ સુધી જરૂરી પાઠ્યપુસ્તકો પહોંચાડી દેવામાં આવશે. શિક્ષણ વિભાગ આ બાબતે સંપૂર્ણ સજાગ છે અને વહેલામાં વહેલી તકે દરેક વિદ્યાર્થીના હાથમાં પુસ્તકો પહોંચે તે માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
વાલીઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો
બીજી બાજુ સમગ્ર મામલે વાલીઓએ પણ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે વેકેશન પૂરું થયું એને એક સપ્તાહનો સમય થવા આવશે, હજુ સુધી પાઠ્યપુસ્તકો આવ્યા નથી. સ્માર્ટ બોર્ડમાં કેટલું ભણાવી શકાય? બાળકો હોમવર્ક કેવી રીતે કરશે? વિદ્યાર્થીઓ વાંચશે શું? વહેલી તકે પાઠ્ય પુસ્તકો આવી જાય તો સારું નહીં તો આગામી પરીક્ષા પર તેની સીધી અસર જોવા મળશે.
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