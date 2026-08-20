સાવકા પિતાએ 16 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરી વીડિયો ઉતારી બ્લેકમેલ કરી, કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી
ફરિયાદ મુજબ દાણીલીમડા વિસ્તારમાં રહેતા 46 વર્ષીય સાવકા પિતા સામે સગીરા સાથેના દુષ્કર્મ અને પોક્સો કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : August 20, 2026 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં સાવકા પિતા દ્વારા 16 વર્ષની સગીરા પર વારંવાર દુષ્કર્મ આચરી તેનો વીડિયો ઉતારી બ્લેકમેલ કરવાના આરોપના કેસમાં સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કોર્ટે 46 વર્ષીય આરોપીની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે પ્રથમ દર્શનીય રીતે આરોપ ગંભીર હોવાનું અને આવા આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો સમાજ પર વિપરીત અસર પડી શકે તેમ હોવાનું નોંધ્યું છે.
આ કેસ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને આધારે ચાલી રહ્યો છે. ફરિયાદ મુજબ દાણીલીમડા વિસ્તારમાં રહેતા 46 વર્ષીય સાવકા પિતા સામે સગીરા સાથેના દુષ્કર્મ અને પોક્સો કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. ફરિયાદ બાદ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેને જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો.
જામીન અરજીમાં આરોપી તરફથી એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તેને કેસમાં ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો છે. આરોપી તરફથી કોર્ટ સમક્ષ એવી દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી કે પારિવારિક અને કૌટુંબિક વિવાદને કારણે જૂની અદાવતમાં તેની સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. વધુમાં, બનાવ નવેમ્બર 2025નો હોવા છતાં ફરિયાદ મે 2026માં નોંધાવવામાં આવી હોવાથી ફરિયાદમાં વિલંબ થયો હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
સરકારી વકીલ વિજયસિંહ ચાવડાએ આરોપીની જામીન અરજીનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. સરકારી વકીલે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, આરોપી પીડિતાનો સાવકો પિતા છે અને તેણે સગીરા તથા તેના પરિવારજનોને ગંભીર ધમકીઓ આપી તેની મરજી વિરુદ્ધ વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો આરોપ છે. સરકારી વકીલે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, આરોપીએ સમગ્ર ઘટનાનું મોબાઇલ ફોનમાં રેકોર્ડિંગ કર્યું હતું અને તે વીડિયો પીડિતાની માતાના મોબાઇલ પર ચેટ મારફતે મોકલ્યો હોવાનો આરોપ છે.
આ સમગ્ર ઘટનાના કારણે 16 વર્ષની પીડિતા ગંભીર માનસિક આઘાતમાં સરી પડી હોવાની પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો અને કેસના પ્રાથમિક તથ્યોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ આરોપીને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. કોર્ટે ખાસ કરીને આરોપીની ઉંમર 46 વર્ષ અને પીડિતાની ઉંમર માત્ર 16 વર્ષ હોવાની હકીકતને ધ્યાનમાં લીધી હતી.
અદાલતે નોંધ્યું કે આરોપી સામે પ્રથમદર્શનીય રીતે ગંભીર ગુનો જણાય છે અને કેસના તથ્યો તથા આરોપોની ગંભીરતા જોતા આ તબક્કે આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવો યોગ્ય નથી. આવા ગંભીર આરોપમાં આરોપીને જામીન આપવાથી સમાજ પર વિપરીત અસર પડી શકે તેવી શક્યતા પણ કોર્ટે ધ્યાનમાં લીધી છે. આ નિર્ણય સાથે સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે 46 વર્ષીય આરોપીની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
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