રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ: એકતા પરેડમાં પહેલીવાર મહિલા નેતૃત્વને પ્રાધાન્ય, આ વખતે મહિલા અધિકારીઓ ટુકડીને કરશે નેતૃત્વ

આ વર્ષે દિલ્હીમાં જેમ રાષ્ટ્રીય પર્વ સમયે પરેડ યોજાય છે તેમ કેવડિયા એકતાનગર ખાતે મુખ્ય માર્ગ પર આ પરેડ યોજાશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
એકતા નગર: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 31 ઓક્ટોબર 2025ના દિને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ યોજાવાની છે. જેને લઈને હાલ તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેદ્ર મોદીની હાજરીમાં નવા પ્રોજેક્ટોના લોકાર્પણ સાથે આ રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ યોજાશે. જેમાં દેશમાં NCC કેડેટ્સથી લઈને દેશની આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, NSG કમાન્ડો, BSF અને તમામ રાજ્યોની પોલીસ દળો સુરક્ષા દળો ભાગ લેશે. આ વર્ષની પરેડની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે પરેડમાં પ્રથમવાર મહિલા નેતૃત્વને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. તમામ સુરક્ષા દળોની પરેડમાં મહિલા અધિકારીઓ આગળ રહીને ટુકડીનું નેતૃત્વ કરશે.

દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સામે બસ પાર્કિંગ પોઇન્ટ ખાતે યોજાતી હતી. પરંતુ આ વર્ષે દિલ્હીમાં જેમ રાષ્ટ્રીય પર્વ સમયે પરેડ યોજાય છે તેમ કેવડિયા એકતાનગર ખાતે મુખ્ય માર્ગ પર આ પરેડ યોજાશે. આ સાથે આ વર્ષે મહત્વની એ બાબત છે કે મહિલા નેતૃત્વને પ્રાધાન્ય આપી આ પરેડમાં તમામ સુરક્ષા દળોની પરેડમાં મહિલા અધિકારીઓ આગળ રહી નેતૃત્વ કરશે. મહિલા આધિકારીઓને આ સન્માન બદલ તેમને ખુબ ઉત્સાહ અને પરેડ કરવાની ઉત્સુકતા પણ છે.

આ સાથે ગુજરાત રાજ્યના કેવડિયામાં છેલ્લા એક મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા અન્ય રાજ્યોના મહિલા અધિકારીઓ ગુજરાતની મહેમાન નવાજીથી ખુબ ખુશ થયા. સાથે ગુજરાતી વ્યંજન હાંડવો, ઢોકળા અને ગુજરાતી થાળીનો પણ સ્વાદ ચાખ્યો. તેમણે ગુજરાતમાં આવીને ખૂબ સારું લાગતું હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું.

કેરળ કેડરના IPS અંજલિ ભાવનાએ કહ્યું કે, અહીં આવીને મને ખૂબ ગર્વ થાય છે. કારણ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ છે. અને તેમણે દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે કાર્ય કર્યું છે. આ વર્ષે દેશના જુદા જુદા ભાગોમાંથી અમે મહિલા અધિકારીઓ અહીં આવી છીએ. આ અમારા અને દેશની તમામ મહિલાઓ માટે ગર્વની પળ છે. નારી શક્તિનો પણ આ સમય છે.

CRPFમાં ફરજ બજાવતા દિલ્હીના મહિલા અધિકારી શાલ્વીએ કહ્યું કે, હું CRPFમાં છું અને હાલ કાશ્મીરમાં પોસ્ટેડ છું. કેવડિયામાં અમને લગભગ 10 દિવસ થઈ ગયા છે. દેશભરમાંથી અહીં લોકો આવ્યા છે. દરેક રાજ્યમાંથી અહીં લોકો હાજર છે. આ વખતે પહેલીવાર પરેડમાં તમામ પુરુષ પ્રતિયોગીને મહિલા પ્રતિયોગી લીડ કરી રહી છે. તો આ અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. આ જગ્યા કેવડિયા સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી માટે જાણીતી છે. આ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ અહીં ઉજવાઈ રહી છે. જેમાં વડાપ્રધાન પણ આવશે. અમને તેમની સમક્ષ મોટી ટુકડીને લીડ કરવાની તક મળશે.

આસામ પોલીસમાં DySP મધુ સુતાલીએ કહ્યું કે, અમે અહીં પહેલીવાર આવ્યા છીએ. પહેલીવાર બધી મહિલા કમાન્ડર આવી છે હું પણ પહેલીવાર આવી છું. અમને આવ્યાને 1 મહિનો થઈ ગયો છે. અમને ખૂબ ગર્વ થઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત તેમણે ગુજરાતની વાનગીઓ તથા ગુજરાતના લોકોની પણ ખૂબ પ્રશંસા કરી.

