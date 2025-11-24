ETV Bharat / state

ફરી શરૂ થઈ 'એકતા ક્રુઝ સેવા': કેક મિક્સિંગ સેરેમની યોજાઈ, પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા

ચોમાસા દરમિયાન બંધ કરવામાં આવેલી એકતા ક્રુઝ સેવા આજથી ફરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. ક્રુઝ સેવા માણવા પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
નર્મદા : સ્ટેટ્યૂ ઓફ યુનિટી બન્યા બાદ પ્રવાસીઓ માટે નર્મદા જિલ્લો આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યો છે. આ જિલ્લો પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસી રહ્યો છે. અગાઉ 31 ઓક્ટોબર, 2018 ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેટ્યૂ ઓફ યુનિટીનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સ્ટેટ્યૂ ઓફ યુનિટી જોવા 2.75 કરોડથી વધુ પ્રવાસીઓ આવ્યા છે.

આકર્ષણનું કેન્દ્ર 'એકતા ક્રુઝ'

દેશ-વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓ નર્મદા જિલ્લામાં સ્ટેટ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે વધુમાં વધુ સમય પસાર કરી શકે તે માટે SOU સત્તામંડળ દ્વારા દર વર્ષે નવા-નવા આકર્ષણ ઉમેરવામાં આવે છે. હાલ ગોવામાં ફરતી ક્રુઝ બોટ જેમ નર્મદા નદીમાં પણ એકતા ક્રુઝ મૂકવામાં આવી છે, જે પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.

કેક મિક્સિંગ સેરેમની યોજાઈ, પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ચોમાસા દરમિયાન ક્રુઝ સેવા બંધ કરવામાં આવી હતી, તેને આજે સોમવારથી ફરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. નવા લુક સાથે નવી સુવિધાઓ પણ ઉમેરવામાં આવી છે. એકતા ક્રુઝ ફરી શરુ થતા પહેલા જ દિવસે પ્રવાસીઓ ક્રુઝની મજા માણવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. પ્રવાસીઓ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 182 મીટરની પ્રતિમાનો નજારો જળમાર્ગે જોઈ શકે છે, જે એક લ્હાવો છે.

કેક મિક્સિંગ સેરેમનીની ઉજવણી કરી : આજથી એકતા ક્રુઝ સેવાનો પ્રારંભ થતા રમાડા હોટલ તરફથી તમામ પ્રવાસીઓને નિઃશુલ્ક નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ આવનારા દિવસોમાં નાતાલ અને 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણીના ભાગરૂપે કેક મિક્સિંગ સેરેમનીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અહીં આવતા પ્રવાસીઓ ક્રુઝમાં બેસીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો નજારો જોઈ આનંદમાં આવી ગયા હતા.

'એકતા ક્રુઝ સેવા'ની નવી વ્યવસ્થા

  • ક્રુઝ બોટમાં એક સાથે 200 પ્રવાસીઓ બેસી શકે છે
  • ક્રુઝ દ્વારા 6 કિમીનો ફેરવવામાં આવે છે
  • ક્રુઝમાં આદિવાસી નૃત્ય સાથે ગીત-સંગીતની વ્યવસ્થા
  • ક્રુઝનું ભાડું 430 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે
  • ક્રુઝમાં જમવાનું અને નાસ્તાની સુવિધા રમાડા હોટલ તરફથી રાખવામાં આવી છે
  • ગોવામાં ચાલતી ક્રૂઝ જેવી તમામ વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવી છે

સંપાદકની પસંદ

