અમદાવાદની સરકારી શાળાઓમાં ચિંતાજનક આંકડા: 2 વર્ષમાં 360 બાળકોના હૃદય નબળા, વિધાનસભામાં ખુલાસો

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 360 બાળકોના હૃદય નબળા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના પગલે તેમને જરૂરી સારવાર આપવામાં આવી છે.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 6:56 PM IST

ગાંધીનગર: અમદાવાદ જિલ્લાના સરકારી શાળાઓમાં યોજાતી આરોગ્ય તપાસણી દરમિયાન ચિંતાજનક વિગતો સામે આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 360 બાળકોના હૃદય નબળા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના પગલે તેમને જરૂરી સારવાર આપવામાં આવી છે.

રાજ્ય સરકારે વિધાનસભામાં આપેલા લેખિત જવાબ મુજબ 1 ફેબ્રુઆરી 2024 થી 31 જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન અમદાવાદ જિલ્લાની સરકારી શાળાઓમાં યોજાયેલી આરોગ્ય તપાસણીમાં 169 બાળકોમાં હૃદય સંબંધિત નબળાઈ જોવા મળી હતી. જ્યારે 1 ફેબ્રુઆરી 2025 થી 31 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન 191 બાળકોના હૃદય નબળા હોવાનું નિદાન થયું હતું. આ રીતે છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ 360 બાળકોમાં હૃદય સંબંધિત તકલીફો સામે આવી છે.

સરકારના જવાબ અનુસાર, આરોગ્ય ચકાસણી અભિયાન અંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ જિલ્લાના કુલ 1,15,949 બાળકોને વિવિધ પ્રકારની બીમારીઓ માટે સારવાર આપવામાં આવી છે. જેમાં કેન્સર, કિડની સંબંધિત બીમારીઓ, હૃદયરોગ, પેટની તકલીફ તેમજ કાન-નાક-ગળા (ENT) સંબંધિત સમસ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ બાળકોને જરૂરી સારવાર તેમજ રિફરલ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી હોવાનું પણ સરકારે જણાવ્યું છે.આ માહિતી રાજ્ય સરકારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં લેખિત રૂપે આપી છે.

આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો મોટા ભાગે આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોમાંથી આવતા હોય છે, તેથી આવા આરોગ્ય મુદ્દાઓને અત્યંત ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે. તેમણે સરકારને અપીલ કરી હતી કે આવા બાળકો માટે સમયસર સારવાર, યોગ્ય મેડિકલ ફોલોઅપ તેમજ જરૂરી હોય ત્યાં નિઃશુલ્ક સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શાળાઓમાં નિયમિત આરોગ્ય તપાસણીની પ્રક્રિયા વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે, જેથી બાળકોમાં ગંભીર બીમારીઓનું વહેલું નિદાન થઈ શકે અને સમયસર યોગ્ય સારવાર મળી રહે.

આંકડાઓ સામે આવતા આરોગ્ય નિષ્ણાતો પણ માને છે કે શાળાઓમાં સમયાંતરે થતી આરોગ્ય તપાસણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે શરૂઆતના તબક્કામાં જ બીમારીઓ શોધાઈ જાય તો બાળકોને ગંભીર સમસ્યાઓથી બચાવી શકાય છે અને તેમના આરોગ્યનું યોગ્ય સંરક્ષણ શક્ય બને છે.

