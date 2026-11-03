અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં ગેરકાયદે હુક્કાબાર પર SMCનો સપાટો; એકસાથે ચાર સ્થળો પર દરોડા
સરખેજ, એલિસબ્રિજ, ચાંદખેડા અને ઈન્ફોસિટી વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે કાર્યવાહી કરી હતી.
Published : November 3, 2026 at 7:22 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ગેરકાયદે હુક્કાબાર સામે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં એકસાથે ચાર સ્થળોએ દરોડા પાડીને હુક્કા, ફ્લેવર, તમાકુ, ચિલમ અને કોલસા સહિત કુલ 2.72 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. સરખેજ, એલિસબ્રિજ, ચાંદખેડા અને ગાંધીનગરના ઇન્ફોસિટી વિસ્તારમાં આવેલી અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ગાંધીનગરના ટેમ્પેશન કેફેમાં કાર્યવાહી
ગાંધીનગરના ઇન્ફોસિટી વિસ્તારમાં આવેલા ટેમ્પેશન કેફેમાંથી 12 ગ્રાહકો સહિત કેફેના સંચાલકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. સ્થળ પરથી હુક્કા સહિતનો મુદ્દામાલ મળી આવતાં SMC દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
એલિસબ્રિજ અને ચાંદખેડામાં પણ રેડ
અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં આવેલા TC's લાઉન્જ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટમાંથી આઠ લોકો મળી આવ્યા હતા. જ્યારે ચાંદખેડાના કિંગ્સ કેફેમાંથી ત્રણ લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. બંને સ્થળોએ તપાસ દરમિયાન હુક્કા સંબંધિત સામગ્રી મળી આવતાં તેનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
સરખેજના કેફેમાંથી હુક્કાનો મુદ્દામાલ જપ્ત
સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલા જેકલ લાઇવ કેફેમાં પણ SMC દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. અહીંથી હુક્કા સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ચારેય સ્થળેથી હુક્કા, ફ્લેવર, તમાકુ, ચિલમ અને કોલસાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેની કુલ કિંમત 2.72 લાખ રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા ચારેય સ્થળોની કાર્યવાહી અંગે સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ નોંધ કરાવવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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