દાહોદમાં બિશ્નોઇ ગેન્ગના સાગરીત પર SMCનું ફાયરિંગ, આસામથી પકડેલા આરોપીને પગમાં ગોળી લાગી
અશોક બિશ્નોઇને આસામથી ગાંધીનગર લાવતા સમયે દાહોદમાં લીમડીથી લીમખેડા વચ્ચે આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે ગોળી મારી હતી.
Published : December 31, 2025 at 8:03 AM IST
દાહોદ: બિશ્નોઇ ગેન્ગના સાગરીત અશોક બિશ્નોઇએ પોલીસ ઉપર હુમલો કરી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે ફાયરિંગ કરતા તેના પગમાં ગોળી વાગી હતી. તે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
બિશ્નોઇ ગેન્ગના સાગરીત પર પોલીસનું ફાયરિંગ
રાજસ્થાનની કુખ્યાત બિશ્નોઇ ગેન્ગના સાગરીત એવા અશોક બિશ્નોઇ કે તેના ઉપર ગુજસીટોક સહિતના અલગ અલગ 100થી વધારે ગુના નોંધાયેલા છે. અશોક બિશ્નોઇને ઝડપી પાડવા માટે સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની ટીમ બાતમીના આધારે આસામ પહોંચી હતી અને આસામના ગુવાહાટી ખાતેથી તેને ઝડપી લીધો હતો. અશોક બિશ્નોઇને આસામથી લઇ ગાંધીનગર જવા નીકળેલી ટીમે રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી દાહોદ જિલ્લાના લીમડીથી લીમખેડા તરફ જઇ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન લીમડી અને લીમખેડા વચ્ચે અશોક બિશ્નોઇએ સીટ બેલ્ટથી ચાલકનું ગળું દબાવી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેને પગલે ચાલકે ગાડી ઉપર કાબુ ગુમાવ્યો હતો. જોકે, સદનસીબે કોઇ દુર્ઘટના બની નહતી.
પોલીસ પર હુમલો કરી અશોક બિશ્નોઇનો ભાગવાનો પ્લાન હતો પરંતુ પોલીસની ટીમે સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કરતા અશોકના પગમાં ગોળી લાગી હતી. જે બાદ ઇજાગ્રસ્ત અશોક બિશ્નોઇને લીમડી ખાતે પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવ્યા બાદ દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
સ્થાનિક એલસીબી સહિતની પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી તેમજ હોસ્પિટલ ખાતે પણ પોલીસની ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે અશોક બિશ્નોઇ વિરૂદ્ધ વધુ એક ગુનો દાખલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. હાલ અશોક બિશ્નોઇ સારવાર હેઠળ છે. સારવાર બાદ SMCની ટીમ ગાંધીનગર જવા રવાના થશે અને આ મામલે ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરશે.
