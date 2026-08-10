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અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી: 13થી 16 ઓગસ્ટ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમો

સમગ્ર કાર્યક્રમની વિગતો અંગે જિલ્લા કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત યોજાનારા વિવિધ કાર્યક્રમોની માહિતી આપવામાં આવી હતી.

અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી: 13થી 16 ઓગસ્ટ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમો
અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી: 13થી 16 ઓગસ્ટ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 3:56 PM IST

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અમરેલી: દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી આ વર્ષે અમરેલી ખાતે કરવામાં આવનાર છે. રાજ્યકક્ષાના આ મહાપર્વને લઈને અમરેલી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે. સમગ્ર કાર્યક્રમની વિગતો અંગે જિલ્લા કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત યોજાનારા વિવિધ કાર્યક્રમોની માહિતી આપવામાં આવી હતી.

રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને અમરેલી શહેરમાં પણ ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો, જાહેર સ્થળો અને વિવિધ વિસ્તારોમાં રોશની તથા શણગારની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીમાં અમરેલી શહેરની જનતા પણ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાય તે માટે તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

13થી 16 ઓગસ્ટ સુધી શસ્ત્ર પ્રદર્શન

રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે 13થી 16 ઓગસ્ટ દરમિયાન અમરેલીના અખાડા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આધુનિક શસ્ત્રોનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવશે. આ પ્રદર્શનમાં સુરક્ષા દળો અને પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા આધુનિક શસ્ત્રો સહિતની સામગ્રી લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ખાસ કરીને યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પ્રદર્શન જ્ઞાનવર્ધક બની રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

14 ઓગસ્ટે મુખ્યમંત્રીનું આગમન

રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના મુખ્ય કાર્યક્રમો પહેલાં 14 ઓગસ્ટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમરેલીની મુલાકાતે આવશે. નૂતન શાળા ગ્રાઉન્ડ ખાતે સાંજે 4:30 વાગ્યે ‘એટ હોમ’ કાર્યક્રમ યોજાશે. ત્યારબાદ સાંજે 6:30 વાગ્યે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે.

આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં અમરેલીના ગૌરવશાળી ઇતિહાસ તેમજ દેશની આઝાદીની ચળવળમાં અમરેલી અને સૌરાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના યોગદાનને રજૂ કરવામાં આવશે. નાટ્ય પ્રસ્તુતિના માધ્યમથી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના જીવનપ્રસંગો અને તેમના સંઘર્ષની ગાથા લોકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.

15 ઓગસ્ટે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન સમારોહ

સ્વાતંત્ર્ય પર્વના મુખ્ય દિવસે એટલે કે 15 ઓગસ્ટે અમરેલીના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવારે 8:55 વાગ્યે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાશે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાનારા આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવશે અને રાજ્યકક્ષાની સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

ધ્વજવંદન બાદ પરેડ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો તથા વિવિધ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર વ્યક્તિઓના સન્માન સહિતના કાર્યક્રમો પણ યોજાવાની સંભાવના છે. રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ હોવાથી અમરેલી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, પોલીસ વિભાગ સહિતની વિવિધ સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાને લઈને તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.

શહેરને રોશનીથી શણગારવાની તૈયારીઓ

રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને અમરેલી શહેરમાં વિશેષ રોશની અને શણગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. શહેરના વિવિધ માર્ગો અને મહત્ત્વના સ્થળોને ત્રિરંગા રંગની રોશનીથી સજાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી દરમિયાન સમગ્ર અમરેલી શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ જાય તે માટે તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જિલ્લા કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજે અમરેલી જિલ્લાના નાગરિકોને પણ આ રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણીમાં સહભાગી બનવા અપીલ કરી છે. તેમણે નાગરિકોને પોતાના ઘર, દુકાન અને વ્યવસાયિક સંસ્થાઓને રોશની તથા રાષ્ટ્રધ્વજથી શણગારવા અને સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીમાં ઉત્સાહપૂર્વક જોડાવા અનુરોધ કર્યો છે.

આમ, 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને અમરેલીમાં આગામી દિવસોમાં દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રગૌરવનો માહોલ જોવા મળશે. વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા અમરેલીના ઇતિહાસ, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાન અને દેશની આઝાદીના મૂલ્યોને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY
AMRELI
INDEPENDENCE DAY IN AMRELI
EVENTS FROM AUGUST 13 TO 16
STATE LEVEL CELEBRATION

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