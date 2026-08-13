અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીનો રંગ જામ્યો: શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું
સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને અમરેલીમાં ચારેય તરફ દેશભક્તિનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : August 13, 2026 at 5:29 PM IST
અમરેલી: અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીનો રંગ જામ્યો છે. આજથી શરૂ થયેલા ત્રણ દિવસીય ઉજવણી કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમરેલી શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું છે. ભવ્ય તિરંગા યાત્રા, પોલીસ જવાનોની અદ્ભુત પરેડ અને શસ્ત્ર પ્રદર્શન સહિતના કાર્યક્રમોએ સમગ્ર અમરેલીને તિરંગામય બનાવી દીધું છે.
દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલા અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીનો આજે ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારા વિવિધ કાર્યક્રમોને લઈને શહેરમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. યોજાયેલી ભવ્ય તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. દેશની સુરક્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પોલીસ જવાનો અને ચેતક કમાન્ડોની શિસ્તબદ્ધ તથા અદ્ભુત પરેડે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ પરેડ દરમિયાન જવાનોના સાહસ, શિસ્ત અને દેશસેવાની ભવ્ય ઝલક જોવા મળી હતી.
સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીને લઈને અમરેલીમાં ચારેય તરફ દેશભક્તિનો માહોલ સર્જાયો છે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો અને જાહેર સ્થળોને તિરંગા તથા મનોહર રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા છે, જ્યારે વિવિધ સ્થળોએ દેશભક્તિની થીમ સાથે વિશેષ આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉજવણી દરમિયાન નાગરિકો માટે વિશેષ શસ્ત્ર પ્રદર્શન પણ ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે, જ્યાં દેશની સુરક્ષામાં ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ શસ્ત્રો અને આધુનિક સાધનોને નજીકથી નિહાળવાની તક મળી રહી છે. આ ત્રણ દિવસીય મહોત્સવમાં અમરેલીના નાગરિકો પણ અત્યંત ઉત્સાહભેર જોડાઈ રહ્યા છે.
તિરંગાની આન-બાન-શાન સાથે શરૂ થયેલી આ રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દેશભક્તિના રંગો પાથરશે. ભવ્ય તિરંગા યાત્રાથી લઈને જવાનોની શૌર્યભરી પરેડ અને શસ્ત્ર પ્રદર્શન સુધીના તમામ કાર્યક્રમોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની ઝલક જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ, આ મહાપર્વને યાદગાર બનાવવા માટે અમરેલી શહેરને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે 'સાવજની ભૂમિ' અમરેલી હાલ સંપૂર્ણપણે તિરંગાના રંગે રંગાઈ ગઈ છે.