સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યૂરોના અધિકારી ACBના છટકામાં ફસાયા, રૂ.80000ની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાયા

સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં કાર્યરત સીનિયર ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસર પોલીસ પ્રોટેક્શન રિન્યૂ કરવા માટે રૂ.80000 ની લાંચની માંગણી કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 10:31 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાંથી વધુ એક લાંચિયા સરકારી કર્મચારી ACBની ટ્રેપમાં ફસાયા છે. સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં કાર્યરત સીનિયર ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસર પોલીસ પ્રોટેક્શન રિન્યૂ કરવા માટે રૂ.80000 ની લાંચની માંગણી કરી હતી. ACBએ ગોઠવેલી ટ્રેપમાં તેઓ પાટનગર ગાંધીનગરમાં જ લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા.

પોલીસ પ્રોટેક્શનની અરજી રિન્યૂ કરવા અભિપ્રાય માટે લાંચ માગી
કેસની વિગતો મુજબ, સ્ટેટ ઈન્ટેલિજન્સ બ્યૂરો સાણંદ સેન્ટરમાં સીનિયર ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસર કેતન દવે ફરજ બજાવે છે. આ કામા ફરિયાદીને પોલીસ પ્રોટેક્શન મળેલું હતું અને તેને રિન્યૂ કરાવવા માટે ફરિયાદીએ અરજી કરી હતી. જે અરજી માટે કેતન દવેએ પોઝિટિવ અભિપ્રાય મોકલી આપવા ફરિયાદી પાસે રૂ.80000ની લાંચની માંગણી કરી હતી. જોકે ફરિયાદી લાંચના પૈસા આપવા ન માંગતા હોવાથી તેમણે ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો.

લાંચના નાણા સાથે પકડાયા અધિકારી
ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે એન્ટી કરપ્શન બ્યૂરોની ટીમ દ્વારા ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી. ગાંધીનગર સરગાસણ ચોકડી, સૌરાષ્ટ્ર ગાંઠીયા રથની સામે રોડ ઉપર ફરિયાદીની ગાડીમાં બંને વચ્ચે હેતુલક્ષી વાતચીત થઈ હતી અને લાંચના નાણાનો પણ સ્વીકાર્યા બાદ સ્થળ પરથી જ અધિકારીને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા.

