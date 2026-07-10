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સ્ટેટ GSTના પાન-બીડી, મસાલાના 27 વેપારીઓ પર દરોડા, 6.54 કરોડની ટેક્સ ચોરી પકડાઈ

SGST વિભાગે 8 જુલાઈએ રાજ્યના 27 કરદાતાઓના કુલ 41 ધંધાકીય સ્થળોએ એકસાથે તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી

SGST વિભાગે 8 જુલાઈએ રાજ્યના 27 કરદાતાઓના કુલ 41 ધંધાકીય સ્થળોએ એકસાથે તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી
SGST વિભાગે 8 જુલાઈએ રાજ્યના 27 કરદાતાઓના કુલ 41 ધંધાકીય સ્થળોએ એકસાથે તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 11:05 PM IST

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ગાંધીનગર: પાન મસાલા, બીડી, સિગારેટ, સોપારી, તમાકુ અને ચુનાના વેપાર સાથે સંકળાયેલા કેટલાક વેપારીઓ દ્વારા બિલ વિના વેચાણ કરવામાં આવતું હોવા તેમજ GSTના નિયમોના પાલનમાં ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવતી હોવાની વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે ગુજરાત રાજ્ય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (SGST) વિભાગ દ્વારા તા. 8 જુલાઈના રોજ અમદાવાદ, ડીસા, પાલનપુર, પાટણ, બેચરાજી, રાધનપુર, વિસનગર, ઉંઝા, મહેસાણા અને બાવળા ખાતે આવેલા 27 કરદાતાઓના કુલ 41 ધંધાકીય સ્થળોએ એકસાથે તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં 6.54 કરોડની ટેક્સ ચોરીનો ખુલાસો થયો છે.

તપાસ દરમિયાન અનેક સ્થળોએ હિસાબી ચોપડા અને સ્થળ પર ઉપલબ્ધ વાસ્તવિક સ્ટોક વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે કેટલાક કરદાતાઓ દ્વારા બિલ વિના તથા હિસાબમાં નોંધ કર્યા વિના મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. આ રીતે વાસ્તવિક ટર્નઓવર ઓછું દર્શાવી વેરાની જવાબદારી ટાળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાયું છે.

તપાસ દરમિયાન બહાર આવેલા સ્ટોક તફાવત, બિનહિસાબી વેચાણ અને અન્ય ગેરરીતિઓના આધારે પ્રાથમિક તબક્કે આશરે ₹6.54 કરોડની કરજવાબદારી ઉપસ્થિત થઈ છે. વિભાગ દ્વારા ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ અધિનિયમ, 2017ની જોગવાઈઓ અનુસાર વેરાની વસૂલાત તથા જરૂરી કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ B2C ક્ષેત્રમાં બિલ વિના થતા વેચાણને અટકાવવો, વાસ્તવિક ટર્નઓવર રિટર્નમાં દર્શાવવાનું સુનિશ્ચિત કરવું અને નિયમિત કરપાલનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. વિભાગ દ્વારા ઉપલબ્ધ માહિતીનું સતત સંકલન અને વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તથા અન્ય મહત્ત્વના B2C ક્ષેત્રોમાં પણ કરચોરીના કિસ્સાઓ શોધી કાઢવા આવી કાર્યવાહી આગળ પણ ચાલુ રાખવામાં આવશે.

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GST RAID
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GUJARAT STATE GST DEPARTMENT
GST RAID ON TRADERS GUJARAT
SGST RAID ON TRADERS GUJARAT

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