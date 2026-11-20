નશામુક્ત બનાવવા રાજ્ય સરકારનું મેગા અભિયાન: 1 ડિસેમ્બરથી ‘નશામુક્ત ગુજરાત’ અભિયાનનો પ્રારંભ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ડ્રગ્સમુક્ત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.
Published : November 20, 2026 at 6:31 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતને ડ્રગ્સ અને નશાના કારોબારથી મુક્ત કરવાના લક્ષ્ય સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી 1 ડિસેમ્બરથી સમગ્ર રાજ્યમાં ‘નશામુક્ત ગુજરાત’ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. આ અભિયાન સામાજિક અને કાયદાકીય એમ બંને સ્તરે ચલાવવામાં આવશે. ડ્રગ્સના ગેરકાયદે કારોબાર, હેરાફેરી અને સપ્લાય ચેઇનને જડમૂળથી ખતમ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે ગાંધીનગરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં રાજ્યના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ અને વિવિધ જિલ્લાઓના એસપી સાથે અભિયાનની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
બેઠક બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ડ્રગ્સમુક્ત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. આ સંકલ્પને આગળ વધારવાના ભાગરૂપે રાજ્યમાં નશા સામે નિર્ણાયક લડાઈ શરૂ કરવામાં આવશે. આગામી 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારા આ અભિયાનમાં માત્ર પોલીસ કાર્યવાહી જ નહીં, પરંતુ સામાજિક જાગૃતિ અને લોકભાગીદારીને પણ વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવશે.
હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નશામુક્ત ગુજરાતના લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે રાજ્યમાં ડ્રગ્સ ફ્રી ટોલ ફ્રી નંબર જાહેર કરવામાં આવશે. જેના માધ્યમથી નાગરિકો ડ્રગ્સના વેચાણ, હેરાફેરી કે નશાના ગેરકાયદે કારોબાર અંગે પોલીસને માહિતી આપી શકશે. માહિતી આપનાર વ્યક્તિની ઓળખ ગુપ્ત રાખવા માટે ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવશે, જેથી લોકો કોઈપણ ડર વિના પોલીસને સહયોગ આપી શકે.
ડ્રગ્સના નેટવર્કને જડમૂળથી ખતમ કરવા માટે વિશેષ પોલીસ ટીમોની રચના કરવામાં આવશે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ડ્રગ્સ પકડવા માટે વિશેષ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી રહી છે. ડ્રગ્સની હેરાફેરી, સપ્લાય ચેઇન અને નશાના વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકો પર સતત નજર રાખવામાં આવશે. આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ અભિયાનનો વ્યાપ માત્ર પોલીસ કાર્યવાહી પૂરતો સીમિત નહીં રહે. રાજ્યની શાળાઓ, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં યુવાનોને નશાના દુષ્પરિણામો અંગે જાગૃત કરવા વિશેષ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે. યુવા પેઢીને નશાની લતથી દૂર રાખવા શિક્ષણ સંસ્થાઓ, સામાજિક સંગઠનો અને સરકારી વિભાગો સાથે મળીને કામગીરી કરશે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ડ્રગ્સના નેટવર્ક સામેની લડાઈમાં અન્ય તપાસ એજન્સીઓ સાથે પણ સંકલન કરવામાં આવશે અને જરૂરિયાત મુજબ રાજ્ય બહાર પણ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવશે. આમ, 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારા આ અભિયાન અંતર્ગત ડ્રગ્સના સપ્લાયરથી લઈને સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચીને કાર્યવાહી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ધાર છે. ગુજરાતને નશામુક્ત બનાવવા પોલીસ તંત્ર અને સરકારી વિભાગો સંકલન સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
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