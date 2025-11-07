ETV Bharat / state

ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે ખોલી તિજોરી, 10 હજાર કરોડના રાહત-સહાય પેકેજની જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 6:43 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 7:13 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં તાજેતરમાં થયેલા અસાધારણ કમોસમી વરસાદથી વિવિધ જિલ્લાઓમાં ખેતીના પાકને થયેલ નુકસાન સામે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રાજ્ય સરકારે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે આશરે ₹10,000 કરોડની માતબર રકમનું કૃષિ રાહત-સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે.

આ ઉપરાંત, કુદરતી આપત્તિની આ ઘડીમાં ખેડૂતોના મહામુલા પાક અને તેમની મહેનતનું પૂરેપૂરું વળતર સુનિશ્ચિત કરવાની સંવેદના સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી તા.9 નવેમ્બરથી આશરે ₹15,000 કરોડથી વધુના મૂલ્યની મગફળી, સોયાબીન, મગ અને અડદની ટેકાના ભાવે ખરીદી પણ કરવામાં આવશે.

સરકારના સહાય પેકેજ પર ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનનું શું કહેવું છે?

રાજ્યમાં ખેડૂતોને અંદાજિત નુકસાન સરકારે જાહેર કરેલ 10,000 કરોડના પેકેજ કરતાં ત્રણથી ચાર ગણું છે. ગયા વર્ષે મહુવામાં ડુંગળીના પાકમાં મોટા નુકસાન સામે કિલો દીઢ બે રુપિયા જ સહાય આપી છે. સરકારે હેકટર દીઠ પાકમાં કેટલુ નૂકસાનીનું વળતર આપ્યું છે એ સમજાય એવું નથી. અમારી માંગણી તો પાક નૂકસાની સામે વળથરની નહીં પણ ખેડૂતાના દેવાની સંપૂર્ણ માફી માટે છે. - ભરતસિંહ વાળા, પ્રમુખ, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન

