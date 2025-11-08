ETV Bharat / state

ખેડૂતો માટે 10 હજાર કરોડના રાહત-સહાય પેકેજની જાહેરાત, જુઓ નવસારીના ખેડૂતોએ શું કહ્યું

રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું છે કે, સહાયની પ્રક્રિયા ઝડપભેર પૂર્ણ કરવા માટે જિલ્લા સ્તરે વિશેષ ટીમો બનાવવામાં આવી છે.

Published : November 8, 2025 at 3:37 PM IST

નવસારી : રાજ્યભરમાં છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી થયેલા અનિયંત્રિત માવઠા અને વરસાદના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન ભોગવવું પડ્યું છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલા નવસારી જિલ્લામાં ડાંગર, શેરડી, શાકભાજી તેમજ ફળોના પાકને ભારે અસર પહોંચી છે. આ પ્રાકૃતિક આફતને કારણે અનેક ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે.

આ જ પરિસ્થિતિ વચ્ચે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. સરકારે કુલ 10,000 કરોડ રૂપિયાનું કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે. આ પેકેજ અંતર્ગત ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 22,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે અગાઉની સહાય યોજના હેઠળ ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર 17,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવતી હતી, એટલે કે આ વખતની સહાયમાં 5,000 રૂપિયાનું વધારું લાભ ખેડૂતોને મળશે. સરકારનું આ કૃષિ રાહત પેકેજ ખેડૂતોને આગામી ઉનાળુ ડાંગર વાવેતર માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે

નવસારી જિલ્લામાં માત્ર એક જ સીઝનમાં આશરે 37,000 હેક્ટર જમીનનું પાક નુકસાન નોંધાયું છે. કૃષિ વિભાગના આંકડા અનુસાર કુલ 38.30 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થવાનું અનુમાન છે. આ આંકડાઓને ધ્યાનમાં લેતાં, સરકારનું રાહત પેકેજ ખેડૂતો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સહાયરૂપ બનશે એવી આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

સ્થાનિક ખેડૂતોના કહેવા પ્રમાણે, "વરસાદના કારણે ડાંગરના , શેરડીના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી પાક નષ્ટ થતા પેદાશમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે શાકભાજી અને ફળ પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આ રાહત પેકેજને ખેડૂતો “ડૂબતે કો તીન કે કા સહારા” તરીકે ગણાવી રહ્યા છે, એટલે કે મુશ્કેલીના સમયમાં મળેલું એક આશાજનક ટેકો.

નવસારી તાલુકાના ખેડૂત અરવિંદભાઈ પટેલ કહે છે, “આ સહાય અમને આ મુશ્કેલ સમયમાં થોડી હિંમત આપે છે. પણ નુકસાન એટલું ભારે છે કે આ સહાયથી સંપૂર્ણ પુનઃસ્થાપન શક્ય નથી. છતાં, સરકારનું પગલું પ્રશંસનીય છે.”

તે જ સમયે, અનેક ખેડૂતોએ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પણ ઉઠાવ્યા છે. તેમનો મત છે કે માત્ર પાકના નુકસાન માટે જ નહીં, પરંતુ ડાંગરના પૂરેટિયા (ચારા માટેનો કાચો ધાન્ય)ને પણ સહાયના અંતર્ગત સામેલ કરવો જોઈએ. વરસાદના કારણે પૂરેટીયા પણ પાણીમાં બળી ગયા હોવાથી પશુપાલકો માટે ચારાની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. ચારો મોંઘો થશે, જેના કારણે પશુપાલનમાં ખર્ચ વધી જશે.

નવસારી જિલ્લામાં 75000 પશુપાલકો છે અને ત્રણ લાખથી વધુ ઢોરો જિલ્લામાં છે, ત્યારે માવઠાની મારના કારણે ડાંગરના પૂરેટીયા અને શેરડીની ચીમરી જે પશુઓના ઘાસચારા માટે ઉપયોગી હોય છે, તે પણ કોહવાઈ જતા ઘાસચારા ની અછત ઊભી થઈ છે જે પશુપાલકો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. જેથી સરકાર આ મુદ્દો ધ્યાનમાં લઇ ખેડૂતો માટે ઘાસચારાના બિયારણ અને ઘાસચારામાં સબસીડી જાહેર કરે તેવી આશા ખેડૂતો સરકાર પર સેવી રહ્યા છે.

નવસારીના એક અન્ય ખેડૂત સંઘના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું કે “રાજ્ય સરકાર જો ચારા માટે અલગથી સહાય આપે તો પશુપાલકોને મોટો રાહત મળશે. હાલ તો ચારા માટેનો જથ્થો અછતમાં છે, અને બજારમાં ભાવ વધતા જાય છે.”

અન્ય એક મુદ્દો જે ખેડૂતો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, તે છે ખેડૂતોના અલગ અલગ સર્વે નંબરવાળા ખેતરોનું સર્વેક્ષણ. ઘણા ખેડૂતો પાસે એકથી વધુ જમીનના ટુકડા અલગ સર્વે નંબરમાં નોંધાયેલા હોય છે, પરંતુ સહાયના હકમાં ઘણી વાર માત્ર મુખ્ય સર્વે નંબરની જમીન જ ગણવામાં આવે છે. ખેડૂતોએ માંગણી કરી છે કે સરકાર આ બાબતમાં નરમ વલણ અપનાવી દરેક સર્વે નંબરના ખેતરને નુકસાન ગણાવે, જેથી સહાય યોગ્ય રીતે દરેક ખેડૂત સુધી પહોંચી શકે.

નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, “સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ કૃષિ વિભાગ, તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ સેવકોની મદદથી દરેક ગામમાં પાકનું સર્વેક્ષણ શરૂ થઈ ગયું છે. આવતા કેટલાક અઠવાડિયામાં સહાય વિતરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.”

ખેડૂતોમાં હવે આશાનો કિરણ દેખાઈ રહ્યો છે. વરસાદના કારણે જે ચિંતા અને નિરાશા હતી, તે હવે ધીમે ધીમે ઓછી થઈ રહી છે. તેમ છતાં, ઘણા ખેડૂતો એ પણ કહે છે કે સરકાર જો લાંબા ગાળાની નીતિ ઘડે, જેમાં મોસમી નુકસાન સામે વીમા સુરક્ષા, ચારા સબસિડી અને સંગ્રહ સુવિધાનો સમાવેશ કરે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો વધુ સશક્ત બની શકે.

આ રીતે રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલું આ 10,000 કરોડનું કૃષિ રાહત પેકેજ એક તરફ ખેડૂતો માટે આશાનો કિરણ છે, તો બીજી તરફ આ ઘટના ફરીથી યાદ અપાવે છે કે કુદરતી આફતો સામે કૃષિ ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત નીતિ આધારની જરૂર છે. નવસારીના ખેડૂતો માટે આ સહાય ખરેખર ડૂબતા ને તીનકા નો સહારો સાબિત થઈ રહી છે, પરંતુ સાથે સાથે તેઓ વધુ લાંબા ગાળાના ઉકેલની અપેક્ષા પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

