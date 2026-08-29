રાજ્ય સરકારને ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણય, કૃષિ સાધનોની ખરીદીની મુદતમાં વધારો
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલુ વર્ષ માટે ‘મુખ્યમંત્રી યાંત્રીકરણ યોજના’ હેઠળ ખેડૂતોને કૃષિ સાધનોની ખરીદીમાં સહાય આપવા માટે રૂ. 750 કરોડથી વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
Published : August 29, 2026 at 9:49 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. વર્ષ 2026-27 માટેની ‘મુખ્યમંત્રી યાંત્રીકરણ યોજના’ હેઠળ કૃષિ ઓજારો અને ટ્રેક્ટર સંચાલિત સાધનોની ખરીદી માટે પાત્ર ખેડૂતોને આપવામાં આવેલી સમયમર્યાદામાં વધુ 15 દિવસનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ કરી છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલુ વર્ષ માટે ‘મુખ્યમંત્રી યાંત્રીકરણ યોજના’ હેઠળ ખેડૂતોને કૃષિ સાધનોની ખરીદીમાં સહાય આપવા માટે રૂ. 750 કરોડથી વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ માટે ‘આઈ-ખેડૂત’ પોર્ટલ મારફતે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી અને પાત્ર ખેડૂતોને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં સાધનોની ખરીદી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
એકસાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોની અરજીઓ મંજૂર થતાં કૃષિ સાધનોના ઉત્પાદકો માટે તમામ ખેડૂતોને નિયત સમયમર્યાદામાં સાધનો પહોંચાડવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી. જેને પગલે ખેડૂતો, ધારાસભ્યો, સંસદસભ્યો તેમજ અન્ય આગેવાનો દ્વારા ખરીદીની સમયમર્યાદા વધારવા માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
આ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને રાજ્ય સરકારે પાત્ર ખેડૂતોને વધુ 15 દિવસનો સમય આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે જે ખેડૂતોને સાધનોની ખરીદી માટે મંજૂરી મળી છે, તેઓ પોતાની અગાઉની છેલ્લી તારીખ બાદના વધારાના 15 દિવસમાં કૃષિ સાધનોની ખરીદી કરી શકશે.
કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ કૃષિ સાધનોના ઉત્પાદકોને પણ અપીલ કરી છે કે ખેડૂતોને સાધનો સમયસર મળી રહે તે માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી ખેડૂતો તેનો સમયસર ખેતીમાં ઉપયોગ કરી શકે. સાથે જ પાત્ર ખેડૂતોને સરકારની આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
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