ગુજરાતમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ નાબૂદ કરવા રાજ્ય સરકારનો દાવો, હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું, અરજદારે અમલીકરણ પર ઉઠાવ્યા સવાલ
રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ 30 જૂન, 2026ના ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપનીના પત્રની નકલ તેમજ મશીનો મેળવનાર તમામ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની યાદી રજૂ કરી છે.
Published : July 3, 2026 at 6:53 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગની પ્રથાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા સંબંધિત વર્ષ 2016થી ચાલી રહેલી જનહિત અરજીમાં રાજ્ય સરકારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ વધુ એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે. સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું છે કે, ગટર અને ડ્રેનેજની સફાઈ માટે જરૂરી આધુનિક મશીનોની ખરીદી અને તેનું રાજ્યની વિવિધ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓમાં વિતરણ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.
સરકારે પોતાના સોગંદનામામાં જણાવ્યું છે કે, હાઈકોર્ટના અગાઉના આદેશના પાલનરૂપે કુલ 212 મશીનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં જેટિંગ-કમ-સક્શન મશીનો, ડી-સિલ્ટિંગ મશીનો તેમજ જેટિંગ મશીનોનો સમાવેશ થાય છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ તમામ મશીનો સંબંધિત અર્બન લોકલ બોડીને ફાળવી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી ગટર સફાઈ માટે કોઈ વ્યક્તિને ગટરમાં ઉતારવાની જરૂરિયાત ન રહે અને મશીન આધારિત સફાઈની વ્યવસ્થા વધુ અસરકારક બને.
રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ 30 જૂન, 2026ના ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપનીના પત્રની નકલ તેમજ મશીનો મેળવનાર તમામ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની યાદી પણ રજૂ કરી છે.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર પક્ષના વકીલ સુબ્રમણૈયમ ઐયરે દલીલ કરી હતી કે, સરકારે મશીનો ખરીદ્યા અને ફાળવ્યા હોવાની માહિતી આપી છે, પરંતુ માત્ર મશીનો ઉપલબ્ધ કરાવવાથી સમસ્યાનો અંત આવતો નથી. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આ મશીનોનો વાસ્તવિક ઉપયોગ થાય છે કે નહીં, હજુ પણ ક્યાંક લોકોને ગટરમાં ઉતારીને સફાઈ કરાવવામાં આવે છે કે નહીં અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ સરકારની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે છે કે નહીં તેની અસરકારક દેખરેખ જરૂરી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જનહિત અરજીનો મુખ્ય હેતુ માત્ર મશીનોની ખરીદી નહીં, પરંતુ રાજ્યમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગની પ્રથાનો સંપૂર્ણ અંત લાવવાનો છે. જો હજુ પણ કોઈ વ્યક્તિને ગટરમાં ઉતારીને સફાઈ કરાવવામાં આવતી હોય તો તે કાયદાનો ભંગ ગણાશે અને તેના માટે જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
આ કેસમાં હવે હાઈકોર્ટ સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી કામગીરી અને તેના વાસ્તવિક અમલીકરણની સમીક્ષા કરશે. કોર્ટ આગામી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર પાસેથી વધુ વિગતો મેળવી શકે છે અને મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા માટે જરૂરી દિશા-નિર્દેશો પણ આપી શકે છે.
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