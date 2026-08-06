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ભૂખથી તડપતી બાળકીનું મોત, ગર્ભવતી માતાને જામીન; હાઇકોર્ટે ‘માનવીની ભવાઈ’થી ગીતા સુધીના સંદર્ભ ટાંક્યા

કેસની તપાસ મુજબ, બે વર્ષની બાળકી ભૂખ લાગવાના કારણે વારંવાર ખાવાનું માગતી હતી. આથી માતાએ ગુસ્સે થઈ બાળકીને માર મારતા તેનું મોત થયું હતું.

હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 7:56 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 9:03 AM IST

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અમદાવાદ: સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં બે વર્ષની બાળકીના મોતના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ માનવતાવાદી અવલોકનો સાથે આરોપી માતાને નિયમિત જામીન આપ્યા છે. અરજદાર સામે વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 103(1) હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.

પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર ત્રણ બાળકોની માતા છે અને ઘટના સમયે સાત મહિનાથી વધુની ગર્ભવતી હતી. તેનો પતિ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પરિવારથી દૂર હતો અને પરિવાર અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. એક નાનું બાળક તેની સાથે જેલમાં હતું, જ્યારે બીજું બાળક ઘરે એકલું હતું. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અરજદાર તરફથી જામીનની માંગ કરવામાં આવી હતી. કેસની તપાસ મુજબ, બે વર્ષની બાળકી ભૂખ લાગવાના કારણે વારંવાર ખાવાનું માગતી હતી. બાળકીની સતત ખાવાની માંગથી માતા ગુસ્સે થઈ હતી અને તેણે બાળકીને માર માર્યો હતો. બાળકીને ઈજાઓ થઈ હતી અને બાદમાં તે બેભાન થઈ ગઈ હતી. માતા તેને સારવાર માટે સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી, જ્યાં તબીબોએ બાળકીને મૃત જાહેર કરી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં પણ બાળકીને ઈજાઓ થયેલી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

સરકાર તરફથી જામીન અરજીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી પક્ષે રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી માતા દ્વારા બાળકીને માર મારવામાં આવ્યો હોવાના પૂરતા પ્રાથમિક પુરાવા છે અને મૃતક બાળકીની નાની બહેનનું નિવેદન પણ તપાસ દરમિયાન નોંધવામાં આવ્યું છે. ગંભીર ગુનો હોવાથી આરોપીને જામીન આપવાથી પુરાવા સાથે ચેડાં થવાની શક્યતા હોવાનું પણ સરકાર તરફથી જણાવાયું હતું.

જોકે હાઇકોર્ટે સમગ્ર કેસની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ચાર્જશીટ પણ દાખલ થઈ ચૂકી છે. અરજદાર સામે અગાઉ કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી. તેની પાસેથી હવે કોઈ વસ્તુની જપ્તી કે શોધ કરવાની બાકી નથી. ઉપરાંત, અરજદાર સાત મહિનાની ગર્ભવતી છે અને તેના બાળકોની સંભાળ રાખનાર કોઈ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ નથી.

હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે, આ કેસમાં ઘટનાને નકારી શકાય તેમ નથી, પરંતુ ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે પ્રાથમિક રીતે એવું જણાય છે કે માતા તરફથી બાળકની હત્યા કરવાનો પૂર્વનિયોજિત ઈરાદો કે દુર્ભાવના નહોતી. બાળકી ભૂખથી સતત ખાવાનું માગતી હતી અને આ પરિસ્થિતિમાં માતા ગુસ્સે થઈને બાળકીને માર માર્યો હતો. બાદમાં બાળકીની સ્થિતિ ગંભીર જણાતાં માતા તેને હોસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી. કોર્ટના મત મુજબ આ કૃત્ય બેદરકારીભર્યું કૃત્ય જણાય છે.

અરજદારના વકીલ કૃણાલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટે જામીન આપતી વખતે સર્વોચ્ચ અદાલતના સંજય ચંદ્ર વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ગુડિકાંતિ નરસિંહુલુ વિરુદ્ધ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર જેવા મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓનો આધાર લીધો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે, ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં સમય લાગી શકે છે અને આરોપીને ટ્રાયલ પહેલાં લાંબા સમય સુધી જેલમાં રાખવું યોગ્ય નથી. જામીન કાયદામાં સામાન્ય નિયમ છે અને જેલ અપવાદ છે, જ્યારે વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય બંધારણના અનુચ્છેદ 21 હેઠળ સુરક્ષિત છે.

આ આધારે હાઇકોર્ટે અરજદારને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. તેમને 25 હજાર રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને સમાન રકમની એક જામીનગીરી આપવાની રહેશે. સાથે જ કોર્ટે રાજ્યની બહાર જવા માટે અગાઉથી મંજૂરી લેવાની, છ મહિના સુધી દર મહિને પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવાની, પોતાનું સરનામું અને સંપર્ક વિગતો આપવાની તથા પુરાવા સાથે કોઈ ચેડાં ન કરવાની શરતો મૂકી છે.

પરંતુ આ ચુકાદાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત જામીન આપવાનો હુકમ નહીં, પરંતુ ત્યારબાદ હાઇકોર્ટે કરેલા માનવતાવાદી અવલોકનો છે. કોર્ટે કહ્યું કે, આ ઘટના માત્ર એક વ્યક્તિગત દુર્ઘટના નથી, પરંતુ તે સામાજિક ન્યાય અને નૈતિકતા અંગે પણ મૂળભૂત પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. જ્યારે ભૂખ કોઈ માતાને આટલી આત્યંતિક સ્થિતિ સુધી પહોંચાડે છે ત્યારે નિષ્ફળતા માત્ર વ્યક્તિગત નથી રહેતી, પરંતુ સમાજ અને સામાજિક કલ્યાણ વ્યવસ્થાની પણ બને છે.

કોર્ટે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિને ખોરાક, રહેઠાણ, આરોગ્યસેવા અને ગૌરવ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો મળવી જોઈએ. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો જેવા નબળા વર્ગના લોકોને સુરક્ષા આપવાની રાજ્ય અને સમાજની જવાબદારી છે. બંધારણના અનુચ્છેદ 45નો ઉલ્લેખ કરતાં કોર્ટે બાળપણમાં સંભાળ અને શિક્ષણની રાજ્યની જવાબદારી તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું અને પોષણનું સ્તર તથા જાહેર આરોગ્ય સુધારવાની જરૂરિયાત જણાવી.

હાઇકોર્ટે આ મુદ્દાને ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથી પણ સમજાવ્યો. ચુકાદામાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના 13મા શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરીને અન્ય સાથે ભોજન વહેંચવાની ભાવનાની વાત કરવામાં આવી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઈસુના ‘ભૂખ્યો હતો ત્યારે તમે મને ખાવાનું આપ્યું’ એવા ઉપદેશનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઇસ્લામિક શિક્ષણમાં પણ પડોશી ભૂખ્યો હોય ત્યારે પોતે પેટ ભરેલું રાખવા અંગેની નૈતિક જવાબદારીનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે.

કોર્ટે સાહિત્યિક કૃતિઓનો પણ સંદર્ભ લીધો હતો. ગુજરાતી સાહિત્યની પન્નાલાલ પટેલની ‘માનવીની ભવાઈ’નો ઉલ્લેખ કરીને કોર્ટએ 1899ના છપ્પનિયા દુષ્કાળની પૃષ્ઠભૂમિમાં ભૂખ, ગરીબી, માનવ ગૌરવ અને અસ્તિત્વ માટેના સંઘર્ષને યાદ કર્યો હતો. કોર્ટે આ સંદર્ભમાં એક મહત્વપૂર્ણ ભાવ રજૂ કર્યો કે, માણસ ખરાબ નથી, પરંતુ ભૂખ ખરાબ છે. આ ઉપરાંત વિક્ટર હ્યુગોની ‘Les Misérables’ દુખીયારા કૃતિનો પણ ચુકાદામાં ઉલ્લેખ થયો છે. ગરીબી અને ભૂખ માણસને ગુનાની દિશામાં કેવી રીતે ધકેલી શકે તે સમજાવવા માટે જીન વાલજાંના પાત્રનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે.

કોર્ટે એરિસ્ટોટલ, વિક્ટર હ્યુગો અને ચાર્લ્સ ડિકન્સ જેવા વિચારકો અને સાહિત્યકારોના સંદર્ભથી ગરીબી અને ગુનાખોરી વચ્ચેના સંબંધને પણ સમજાવ્યો છે. ચુકાદામાં મહાત્મા ગાંધીના વિચારનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે દુનિયામાં એવા લોકો છે જેઓ એટલા ભૂખ્યા છે કે તેમના માટે ઈશ્વર માત્ર રોટલીના સ્વરૂપમાં જ દેખાઈ શકે. હાઇકોર્ટે આ ઘટનાને માત્ર ગુનાની દૃષ્ટિએ નહીં, પરંતુ ભૂખ, માનવ ગૌરવ, ન્યાય અને સામાજિક અંતરાત્માના પ્રશ્ન તરીકે જોવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી છે.

હાઇકોર્ટે અંતે ભાર મૂક્યો કે કોઈ માતા કે બાળક ભૂખમરાની સ્થિતિમાં ન પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ પહોંચે તે પણ રાજ્યની જવાબદારી છે. સાથે જ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, બાળકને માત્ર જીવવાનો જ નહીં, પરંતુ ગૌરવ અને સન્માન સાથે જીવવાનો અધિકાર છે. આ રીતે સુરતની બે વર્ષની બાળકીના દુઃખદ મોતના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો આ હુકમ એક તરફ જામીનના કાયદાકીય સિદ્ધાંતોને સ્પર્શે છે, તો બીજી તરફ ભૂખ, ગરીબી, બાળ અધિકારો અને સામાજિક જવાબદારી અંગે ગંભીર સવાલો પણ ઊભા કરે છે. કોર્ટનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે કે ભૂખ માત્ર આર્થિક સમસ્યા નથી, પરંતુ તે માનવ ગૌરવ, ન્યાય અને સમાજની સામૂહિક જવાબદારી સાથે જોડાયેલો પ્રશ્ન છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
માર્ચ 2026માં નોંધાયેલી ઘટના મુજબ, મૂળ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારના વતની અને ઓખામાં માછીમારી કરતા પુણાભાઈ સોલંકીની પત્ની લફીબેન સોલંકી વરાછા ખાતે આવેલી વર્ષા સોસાયટી વિભાગ-1 માં સંદીપ નામના યુવક સાથે મૈત્રી કરાર કરીને રહેતા હતા. બાળકી અતિશય હેરાનગતિ કરતી હોવાનું કહી માતાએ બાળકીને વેલણ અને સાવરણી વડે માર માર્યો હતો. માતાના માર બાદ યશવિતા એકાએક બેભાન થઈ ગઈ હતી અને તેના મોઢામાંથી ફીણ નીકળવા લાગ્યા હતા. તેણી બેભાન થઈ જતા ગભરાયેલી માતાએ બાળકીને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. જોકે હોસ્પિટલ પહોંચતા જ ફરજ પરના તબીબે યશવિતાને મૃત જાહેર કરી હતી. ગંભીર હેડ ઈન્જરીના કારણે બ્રેઈન હેમરેજ થતાં બાળકીનું મોત થયું હોવાનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરતા સામે આવ્યું હતું.

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Last Updated : August 6, 2026 at 9:03 AM IST

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