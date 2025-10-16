જૂનાગઢની ભૂમિ પર બનેલી ફિલ્મ "લાલો", સ્ટારકાસ્ટની ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત
આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ જૂનાગઢમાં જ થયું છે, ઉપરાંત આ ફિલ્મ જૂનાગઢના એક યુવક પર જ બનેલી છે.
Published : October 16, 2025 at 8:48 AM IST
જૂનાગઢ : હાલમાં જ રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" જૂનાગઢની ભૂમિ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે. બીજી તરફ લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અને કલાકારો સહિતની કાસ્ટે ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. આ ફિલ્મ જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી છે, સાથે જ ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ જૂનાગઢની ભૂમિમાં થયું છે. જેથી જૂનાગઢવાસીઓની લાગણી સાથે જોડાયેલી આ ફિલ્મ મહત્વની માનવામાં આવે છે.
ETV Bharat સાથે લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટની એક્સક્લુઝિવ વાતચીત
ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"ના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટે જૂનાગઢમાં ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ સંવાદ કર્યો હતો. સાથે જ આ સમાજમાં જૂનાગઢની ભૂમિને સાંકળતી ગુજરાતી ફિલ્મને જોવાનો સૌ જૂનાગઢવાસીઓને અનુરોધ કર્યો. મુખ્ય પાત્ર લાલાનું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથેનું મિલન પણ જૂનાગઢમાં થાય છે.
જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"
એક સામાન્ય યુવક નશાના રવાડે ચડી જાય છે, તેના જીવન સાથે વણાયેલી આ કથા છે. જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"માં યુવાન કલાકારો દ્વારા અભિનય કરવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મનું ફિલ્માકન પણ જૂનાગઢ શહેરના ભવનાથ, ગિરનાર અને દામોદર કુંડ અને નરસિંહ મહેતાનો ચોરોની સાથે જૂનાગઢ શહેરના અન્ય ઐતિહાસિક સ્થળો પર કરવામાં આવ્યું છે.
ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી ફિલ્મની કથા
આ ફિલ્મની કથા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમના 52 કામો આ ધરતી પર કર્યા છે, જેમાં દ્વારકા, સોમનાથ, ભાલકા અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. આ કામોને ગીતાના સાર સાથે જોડીને આ ચલચિત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મની કથા અનુસાર લાલાનું પાત્ર નશાના રવાડે ચડીને જીવન બરબાદ કરી નાખે છે. આવા સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેનો સંવાદ થાય છે. આ ફિલ્મ શ્રીકૃષ્ણને સાથે જૂનાગઢ અને મુખ્ય પાત્ર લાલા સાથે વણીને બનાવવામાં આવ્યું છે.
