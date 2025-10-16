ETV Bharat / state

જૂનાગઢની ભૂમિ પર બનેલી ફિલ્મ "લાલો", સ્ટારકાસ્ટની ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ જૂનાગઢમાં જ થયું છે, ઉપરાંત આ ફિલ્મ જૂનાગઢના એક યુવક પર જ બનેલી છે.

"લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"ના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટ
"લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"ના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 8:48 AM IST

જૂનાગઢ : હાલમાં જ રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" જૂનાગઢની ભૂમિ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે. બીજી તરફ લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અને કલાકારો સહિતની કાસ્ટે ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. આ ફિલ્મ જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી છે, સાથે જ ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ જૂનાગઢની ભૂમિમાં થયું છે. જેથી જૂનાગઢવાસીઓની લાગણી સાથે જોડાયેલી આ ફિલ્મ મહત્વની માનવામાં આવે છે.

ETV Bharat સાથે લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટની એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"ના દિગ્દર્શક અને સ્ટારકાસ્ટે જૂનાગઢમાં ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ સંવાદ કર્યો હતો. સાથે જ આ સમાજમાં જૂનાગઢની ભૂમિને સાંકળતી ગુજરાતી ફિલ્મને જોવાનો સૌ જૂનાગઢવાસીઓને અનુરોધ કર્યો. મુખ્ય પાત્ર લાલાનું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથેનું મિલન પણ જૂનાગઢમાં થાય છે.

જૂનાગઢની ભૂમિ પર બનેલી ફિલ્મ "લાલો" (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"

એક સામાન્ય યુવક નશાના રવાડે ચડી જાય છે, તેના જીવન સાથે વણાયેલી આ કથા છે. જૂનાગઢની ભૂમિ સાથે જોડાયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો - શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે"માં યુવાન કલાકારો દ્વારા અભિનય કરવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મનું ફિલ્માકન પણ જૂનાગઢ શહેરના ભવનાથ, ગિરનાર અને દામોદર કુંડ અને નરસિંહ મહેતાનો ચોરોની સાથે જૂનાગઢ શહેરના અન્ય ઐતિહાસિક સ્થળો પર કરવામાં આવ્યું છે.

ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી ફિલ્મની કથા

આ ફિલ્મની કથા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમના 52 કામો આ ધરતી પર કર્યા છે, જેમાં દ્વારકા, સોમનાથ, ભાલકા અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. આ કામોને ગીતાના સાર સાથે જોડીને આ ચલચિત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મની કથા અનુસાર લાલાનું પાત્ર નશાના રવાડે ચડીને જીવન બરબાદ કરી નાખે છે. આવા સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેનો સંવાદ થાય છે. આ ફિલ્મ શ્રીકૃષ્ણને સાથે જૂનાગઢ અને મુખ્ય પાત્ર લાલા સાથે વણીને બનાવવામાં આવ્યું છે.

