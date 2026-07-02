ગુજરાતની સરકારી ઇજનેરી કોલેજોમાં સ્ટાફની અછત: વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક હિતને નુકસાન
નવા સત્રની શરૂઆત પહેલાં, જે તે સંસ્થાઓમાં જે તે વિદ્યાશાખાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને શૈક્ષણિક કાર્યભાર અનુસાર જરૂરી ટીચિંગ અને નોન-ટીચિંગ સ્ટાફ ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ
Published : July 2, 2026 at 6:07 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્યની સરકારી ડિગ્રી ઇજનેરી કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓની બેઠકોમાં વધારો અને નવી બ્રાન્ચોની શરૂઆત બાદ પણ જરૂરી પ્રમાણમાં ટીચિંગ અને નોન-ટીચિંગ સ્ટાફની ફાળવણી ન થતાં વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક હિતને ગંભીર અસર પહોંચી રહી હોવાની રજૂઆત મુખ્યમંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી સહિત ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરીને કરવામાં આવી છે.
આ અંગે ગવર્નમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અધ્યાપક મંડળના જનરલ સેક્રેટરી પંકજ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યની અંદર ૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજો છે તેમાંથી માત્ર આઠ જ કોલેજોમાં રેગ્યુલર પ્રિન્સિપાલ છે. એટલે કે ૮ કોલેજોમાં પ્રિન્સિપાલની પોસ્ટ ખાલી છે. જ્યારે પ્રોફેસર, એસોસિયેટ પ્રોફેસર અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની લગભગ ૩૦ ટકા જેટલી સીટો ખાલી છે. તેમજ ક્લાસ-૩ની ૬૫ ટકા જેટલી સીટો ખાલી છે. આજે સીટો ખાલી હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં અસર પડી રહી છે.
આ વર્ષે પ્રથમ રાઉન્ડમાં સરકારી ઇજનેરી કોલેજોમાં તમામ સીટો ભરાઈ ગઈ છે, જે ખરેખર સારી વાત છે. પરંતુ અહીં અધ્યાપકોની અછત છે તેને ભરવામાં આવે તે માટે અમે મુખ્યમંત્રીથી શિક્ષણ મંત્રી સુધી લેખિત રજૂઆત કરી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણ વિભાગના તા. ૨૧/૦૫/૨૦૨૬ના ઠરાવ મુજબ સરકારી ઇજનેરી કોલેજોમાં કુલ ૧૪૬૪ બેઠકોનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તે બદલ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ અધ્યાપક મંડળ મુખ્યમંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી, અધિક મુખ્ય સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ, ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામક સહિત તેમની કચેરીના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો આભાર માને છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ વધારાની બેઠકો માટે AICTEની જરૂરી મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
વર્ષ ૨૦૨૦થી ૨૦૨૨ના ACPC મધ્યસ્થ પ્રવેશ પ્રક્રિયાના તારણોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા દૂરના વિસ્તારમાં આવેલી સરકારી ઇજનેરી કોલેજોની ઓછો પ્રવેશ મેળવતી વિદ્યાશાખાઓની અમુક બેઠકો વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ હરોળમાં પસંદગી ધરાવતી અન્ય કોલેજોમાં ૨૦૨૨ના રિસ્ટ્રક્ચર પરિપત્ર દ્વારા તબદીલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં પ્રવેશની ટકાવારીમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે અને શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ની ACPC પ્રવેશ પ્રક્રિયાના પ્રથમ ચરણમાં સરકારી ઇજનેરી કોલેજોની તમામ વિદ્યાશાખાઓમાં ૧૦૦ ટકા બેઠકો ભરાઈ ગઈ છે.
પરંતુ આ જ પરિપત્રમાં દર્શાવ્યા અનુસાર AICTEના ધારાધોરણ મુજબ ખૂટતા મહેકમ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્ય સંસાધનોની પૂર્તતા આજે ૦૪ વર્ષ બાદ પણ થઈ નથી. આના કારણે છેલ્લા ચાર વર્ષથી કેટલીક કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ હોવા છતાં વિષયનિષ્ણાત અધ્યાપકોની અછત છે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓની ઓછી સંખ્યાની સરખામણીમાં સ્ટાફ વધુ છે. આ અંગે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અધ્યાપક મંડળ વર્ષોથી રજૂઆત કરી રહ્યું છે તેમ છતાં પરિસ્થિતિ જેમની તેમ જ રહેવા પામી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે મંડળની તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૬ની રજૂઆતમાં સ્પષ્ટ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આ પરિસ્થિતિને કારણે વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક હિતને નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને સરકાર પર વધારાનો નાણાકીય બોજ પણ આવી રહ્યો છે.
ખાસ કરીને Robotics and Automation, AIML, Data Science, ICT અને E&I જેવી નવી વિદ્યાશાખાઓમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને પોતાના વિષયના નિષ્ણાત પ્રોફેસરો વિના અભ્યાસ કરવો પડી રહ્યો હોવાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. તેમજ આ વિદ્યાશાખાઓ માટે ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી દ્વારા ૦૪ વર્ષ વીતવા છતાં શૈક્ષણિક તેમજ બિન-શૈક્ષણિક સ્ટાફના મહેકમની કોઈ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી નથી.
નવા સત્રની શરૂઆત પહેલાં, એટલે કે ૧૫/૦૭/૨૦૨૬ સુધીમાં, જે તે સંસ્થાઓમાં જે તે વિદ્યાશાખાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને શૈક્ષણિક કાર્યભાર અનુસાર જરૂરી ટીચિંગ અને નોન-ટીચિંગ સ્ટાફ ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આ સાથે વર્ષોથી પડતર રહેલી પતિ-પત્ની, મેડિકલ તથા લાંબા સમયથી દૂરની સંસ્થાઓમાં સેવા બજાવતા અધ્યાપકો જેવા સંવેદનશીલ કેસોમાં માનવીય અભિગમ દાખવી તેમની વિનંતી બદલીની અરજીઓનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવા તેમજ સમગ્ર સ્ટાફનું તાત્કાલિક રિસ્ટ્રક્ચર કરવા સત્તાધીશો સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે ગઈકાલે અમે મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખીને રજૂઆત કરી છે.
ડિગ્રી કોલેજોમાં અધ્યાપકોની સ્થિતિ (અધ્યાપક મંડળ દ્વારા અપાયેલ માહિતી) :
- પ્રોફેસર: ભરેલી જગ્યાઓ - ૬૨, ખાલી જગ્યાઓ - ૭૩, કુલ - ૧૩૫
- એસોસિયેટ પ્રોફેસર: ભરેલી જગ્યાઓ - ૩૦૨, ખાલી જગ્યાઓ - ૮૧, કુલ - ૩૮૩
- આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર: ભરેલી જગ્યાઓ - ૧૦૦૬, ખાલી જગ્યાઓ - ૪૬૧, કુલ - ૧૪૬૭
- વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓ: કુલ - ૪૭૮, ભરેલી જગ્યાઓ - ૧૬૮, ખાલી જગ્યાઓ - ૩૧૦
કોલેજોમાં પ્રિન્સિપાલની સ્થિતિ:
મંજૂર જગ્યાઓ - ૧૬, ભરેલી જગ્યાઓ - ૮
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