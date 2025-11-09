ETV Bharat / state

રાજકોટના ધોરાજી પાસે એસટી બસ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત, મોરબીથી બાંટવા જતી બસ પલટી, 20 જેટલા મુસાફરોને ઈજા

મોરબીથી બાંટવા જઈ રહેલી એસટી બસ ધોરાજી પાસે પલટી ખાઈ ગઈ હતી, આ બસમાં અંદાજે 35થી વધારે મુસાફરો સવાર હતા.

મોરબીથી બાંટવા જતી બસ પલટી
મોરબીથી બાંટવા જતી બસ પલટી (Etv Bharat Gujarat)
Published : November 9, 2025 at 1:33 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટના ધોરાજી નજીક એસટી બસ દુર્ઘટનાનો ભોગ બની હતી, મોરબીથી બાંટવા જતી એસટી બસ ધોરાજી પાસે પલટી મારી જતા દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ હતી. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમની બસ પલટી જતા બસમાં સવાર અંદાજે 20થી વધુ મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

આ અકસ્માત ધોરાજીના જૂનાગઢ રોડ પર આવેલા કેનાલ રસ્તા પર સર્જાયો હતો. બસ મોરબીથી બાંટવા જઈ રહી હતી અને તેમાં અંદાજે 35થી વધારે મુસાફરો સવાર હતા. અકસ્માતે બસ રોડ પર પલટી ખાઈ ગઈ હતી. જેના પરિણામે 15થી 20 જેટલા મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી.

બસ પલટી જતાં ઘટનાસ્થળે આસપાસના લોકોના ટોળેટોળાં ઉમટી પડ્યા હતા. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક દોડતી થઈ હતી. ઈજાગ્રસ્ત તમામ મુસાફરોને સારવાર માટે ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઈજાગ્રસ્તોને સમયસર તબીબી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

