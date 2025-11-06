રાજકોટના જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર મુસાફરોથી ભરેલી ST બસે પલટી, 10 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત
જેતપુરના ગુંદાળા ગામ નજીક એસટી બસ પુલનું રેલિંગ તોડીને નીચે ખાબકતાં બસમાં સવાર મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : November 6, 2025 at 6:50 PM IST
રાજકોટ : જિલ્લામાં જેતપુર-પોરબંદર હાઇવે પર આજે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ઢાંક-જેતપુર રૂટની એક એસટી બસે પલટી મારી હતી. જેતપુરના ગુંદાળા ગામ નજીક એસટી બસ પુલનું રેલિંગ તોડીને નીચે ખાબકતાં બસમાં સવાર મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
જેતપુર ધોરાજી હાઈવે પર એસટી બસે પલટી મારી છે, ડ્રાઈવરને ચક્કર આવતા આ ઘટના બની હોવાની વાત સામે આવી છે. એસટી બસ પુલની રેલિંગ તોડી નીચે ખાબકતા અકસ્માત થયો છે, ઢાંક-જેતપુરની બસમાં અનેકો મુસાફરો સવાર હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે ત્યારે આ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
જેતપુરના ગુંદાળા ગામ નજીક હાઇવે ઉપરથી એસટી બસ પુલ રેલિંગ તોડી નીચે ખાબકી, ઢાંક - જેતપુર રૂટની એસટી બસમાં 17 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. 4 ઇજાગ્રસ્તોને ધોરાજી હોસ્પિટલ અને 6 ઇજાગ્રસ્તોને જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. એસટી બસ ડ્રાઇવરને ચાલુ બસે ચક્કર આવતા સ્ટેરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવતા બનાવ બન્યો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. 5 થી 6 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થ ખસેડાયા હતા. જેતપુર તાલુકા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે.
જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્તના નામો
ચન્દ્રકાન્ત ભાઈ પાટીલ ઉ. 29 રહેવાસી જેતપુર, પ્રભાબેન ડોડીયા ઉ. 65 રહેવાસી જેતપુર, સીમાબેન ડોડીયા ઉ. 65 રહેવાસી જેતપુર, ચંદુભાઈ કુવાડ ઉ. 65 રહેવાસી ધોરાજી, ભારતી બેન સાવલિયા ઉ. 46 રહેવાસી ઉપલેટા, ગભરુંભાઈ ખુમાણ ડ્રાઈવર ઉ 63 રહેવાસી પરબ જેતપુર
ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ઈજાગ્રસ્તો
ઉતમ ભીખાજી આસુર ઉ. 29 રહેવાસી મહારાષ્ટ, અનીલ ભાઈ જાડેજા ઉ. 55 રહેવાસી જેતપુર, ચેતન મારડીયા ઉ. 43, કેલાસ બેન અમૃતભાઈ ગોહિલ ઉ, 65
એસટી બસના ડ્રાઇવરના આક્ષેપો
એસટી બસના ડ્રાઇવર ગભરૂભાઈએ તબિયત સારી ન હોવાથી રજાની માંગણી કરવા છતાં રજા ન આપી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. ડ્રાઇવર ગભરૂ ભાઈના આક્ષેપ મામલે જેતપુર ડેપો મેનજરની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, તેમણે જણાવ્યું કે, ડ્રાઇવર રજા બાબતે મારી પાસે આવ્યા નથી. ગઈ કાલે મારી પાસે બસના રૂટ માટે આવ્યા હતા તેમની નોકરી ચુડા રૂટમાં હતી, તેમાંથી કાના વડલા રૂટમાં કરી આપી હતી. ડેપો મેનજરે કહ્યું કે, ડ્રાઇવરની તબિયત ખરાબ હોય તેવું લાગતું હતું નહીં, તેઓ રજા ઉપરથી આવ્યા હોય તેવું જાણવા મળ્યું છે.
